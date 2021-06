Ecco tre nuovi video targati Vela che vogliamo presentarvi oggi, per passare una pausa pranzo divertente e interessante imparando qualcosa di nuovo! Gli orologi velici che hanno fatto la storia? Li trovi raccolti in un bellissimo video che ti racconta la storia dei modelli vintage più iconici di sempre. James Bond, il più grande agente segreto della storia, è anche un grande velista! Nel video che vi proponiamo potete scoprire tutte le bellissime barche a vela comparse nei suoi film! Dagli agenti segreti ai pirati, ma non quelli dei film…quelli veri! Sì perché i pirati esistono ancora al giorno d’oggi, scopri nel video come sono cambiati negli anni, e ricorda che puoi trovare tanti altri video e interviste nel padiglione eventi della Milano Yachting Week.