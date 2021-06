Speciale Noleggio: Cruising Charter per Sardegna e Corsica senza segreti

L’appuntamento di oggi con lo Speciale Noleggio in vista delle vacanze estive 2021 è con Cruising Charter, storica società di noleggio in Sardegna.

Cruising Charter è stata la prima società armatoriale ad operare professionalmente in Sardegna nella locazione di barche: da trent’anni noleggia imbarcazioni a vela esclusivamente di proprietà. La sua base di Portisco è a soli 30 minuti da Olbia, città servita da aeroporto e scalo traghetti, ed è strategicamente posizionata per raggiungere tutte le aree di navigazione più ambite della zona. Costa Smeralda, Arcipelago della Maddalena e Sud della Corsica distano circa 5 ore di navigazione e offrono un’infinità di scelte tra rade e marina turistici all’avanguardia, oltre a un ridosso invidiabile da tutti i venti.

Marina di Portisco, base Cruising Charter, è uno dei porti più moderni della Sardegna oltre che l’ingresso da sud della Costa Smeralda. L’ufficio Cruising Charter è alla radice del molo 8 e le barche sono ormeggiate sul lato interno del molo 9: auto private e taxi possono arrivare direttamente senza fatica. C’è poi a disposizione un gommone RH700 con 200 cavalli per assistenza e servizio in mare: e con l’ausilio di uno staff sempre pronto ad intervenire, si risolvono eventuali problemi alle barche evitando spiacevoli perdite di tempo per gli ospiti. Lo stesso Marina di Portisco fornisce tutti i servizi per il diporto: assistenza all’ormeggio, acqua, corrente 220 volt, toilette, docce, parcheggio, telefoni, supermarket, ristoranti, bar, shopping.

Fin dall’inizio dell’attività, Cruising Charter ha avuto tutte barche di proprietà e ha sempre privilegiato qualità e attenzione al cliente: operare con barche proprie, senza condividere scelte gestionali con terzi, è stato vincente. Il risultato è un livello di gradimento alto – attualmente 4,53 su 5 – come pubblicato in tempo reale sul sito Cruising Charter tramite la piattaforma tedesca Yachtcheck, particolarmente severa. Altra scelta che caratterizza Cruising Charter è quella del cantiere Bavaria Yachts, del quale offre la gamma completa da 32 a 51 piedi. Bavaria è la barca regina del charter secondo diversi sondaggi internazionali, e Cruising Charter in trent’anni ha acquisito un know-how tecnico notevole per tenerle sempre al top e avere un rapporto privilegiato col cantiere: la gestione ricambi ottimizzata e gli interventi di manutenzione rapidi sono parte del suo successo.

Infine Cruising Charter sul suo sito propone diversi itinerari di crociera speciali, perchè frutto di anni di esperienza di navigazione tra Sardegna e Corsica. Tavolara, Porto Cervo, Caprera, La Maddalena, Lavezzi, Bonifacio sono solo alcune delle tante possibilità nelle crociere proposte, dove ci sono le rade migliori e le tappe ideali. Molte isole fanno parte di parchi marini protetti, come l’Arcipelago della Maddalena o le isole di Lavezzi, Tavolara, Asinara.

INFO UTILI

Telefono: 0789.25944

Sito: cruisingcharter.it