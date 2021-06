Rolex Giraglia, partiti! Il meteo si annuncia complesso

E’ partita da Sanremo la Rolex Giraglia, sotto un buon flusso da est-sudest, intorno ai 15 nodi, che accompagnerà la flotta di 145 barche in questa prima parte del percorso di 240 miglia. Le prime ore da un punto di vista meteo saranno piuttosto veloci, con la discesa al lasco verso le due boe posizionate in acque francesi che vedrà la maggior parte della flotta navigare con velocità in doppia cifra.

La discesa verso la Giraglia inizierà con lo stesso regime, ma durante la prima notte di regata le cose potrebbero gradualmente cambiare. Il vento infatti ruoterà verso nordest, e l’avvicinamento allo scoglio della Giraglia andrà ponderato cercando di trovare la giusta traiettoria, e considerando anche che in avvicinamento a Capo Corso potrebbero esserci zone di bonaccia. La risalita verso Genova sembra ancora in regime di venti da nordest medio leggeri, ma è ancora presto per avere una previsione precisa.

Il Reichel Pigh 78 Capricorno, il Cookson 50 Kuka 3, il Vismara 62 Leaps & Bounds ex SuperNikka, il Wally 100 Magic Carpet 3, il maxi 100 Arca, sono alcune delle “big” che si giocheranno la vittoria della regata che per il trofeo generale verrà assegnata con la classifica IRC, anche se ci sarà poi a parte la classifica ORC e quelle della X2. In regata ci saranno molti big della vela italiana, come i Benussi su Arca, Pietro D’Alì su Kuka 3, Ambrogio Beccaria e Tommaso Chieffi sul FY 61 Ita Centodue, solo per citare qualche nome.

www.rolexgiraglia.com

