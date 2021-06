Addio bottiglie d’acqua in barca. Adesso bevi quella di bordo

Come non averci pensato prima! Arriva un nuovo sistema di purificazione dell’acqua pensato appositamente per la nautica, si chiama Oji Nautic, pesa solo un chilogrammo e misura 16 centimetri, costa 600 euro.

E’ vero, c’erano già tanti sistemi per purificare l’acqua ma erano tutti di derivazione casalinga e quindi grandi, ingombranti e costosi. Adesso ce n’è uno nato appositamente per la nautica ed è anche amico dell’ambiente.

Come l’acqua di bordo diventa bevibile con il purificatore acqua

Il principio di funzionamento di questo ingegnoso accessorio che permette eliminare anche lo spazio a bordo occupato dalle inquinanti bottiglie di plastica di acqua è semplice. Grazie all’efficacia dei raggi UV-C per eliminare batteri e germi abbinato l’uso di LED e appositi filtri, l’acqua che esce dal rubinetto della vostra barca sarà puro, bevibile. Il purificatore d’acqua Oji Nautic è ecologico perché non utilizza nessun prodotto chimico.

E non occupa spazio, misura solo 16 cm x 11,1 x 11,9 (come una piccola scatola) e s’installa facilmente in pochi minuti direttamente sul rubinetto e all’uscita della pompa.

Qui potete vedere come si installa.

Il costo è di 599 euro (filtri a parte) più spese di spedizione e lo potete acquistare on line QUI

Il costruttore francese è specialista del trattamento di acque garantisce Oji Nautic per 10 anni e chiarisce che tutti i materiali utilizzati sono a prova di salino.

AIUTACI A TENERTI SEMPRE AGGIORNATO

I giornalisti del Giornale della Vela, si impegnano ogni giorno a garantire informazione di qualità, aggiornata e corretta sul mondo della nautica in modo gratuito attraverso i siti web. Se apprezzi il nostro lavoro, sostienici abbonandoti alla rivista. L’abbonamento annuale costa solo 49 euro e ti facciamo anche un regalo!

SCOPRI IL CANALE YOUTUBE DEL GIORNALE DELLA VELA

Ogni giorno interviste, prove di barche, webinar. Tutta la vela, minuto per minuto. Ma in video! CLICCA QUI per iscriverti, è gratis!

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ un servizio gratuito e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!