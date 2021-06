Come goderti lo spettacolo notturno del mare (e rendere la tua barca unica)

Girando per il Mediterraneo ci siamo resi conto che una delle nuove tendenze (soprattutto sulle barche più grandi, ma che sta iniziando a vedersi anche sui media fascia) è quella delle luci subacquee a LED. Una soluzione un po’ “tamarra”, diranno alcuni, ma che sta prendendo piede e che personalizza il look dello scafo.

In rada, i faretti accesi renderanno la vostra barca riconoscibile in mezzo alle altre e c’è persino chi utilizza colori particolari per attirare, nella notte, i pesci attorno all’imbarcazione e godersi lo spettacolo notturno offerto dal fondo marino o dalle formazioni di plancton.

Sul mercato in effetti il numero di produttori di faretti subacquei a LED si è moltiplicato negli ultimi anni: in Italia potrete trovare vari modelli (per montaggio a incasso o a parete con fissaggio a vite), con cornici impermeabili e spesso intercambiabili, con luci dai colori differenti e customizzabili.

LE MIGLIORI LUCI SUBACQUEE A LED

Alla Milano Yachting Week – The Digital Boat Show trovate quelli top di gamma: vi basta fare un salto nello stand di Indemar, storico rivenditore di accessori nautici, per scoprire la serie di luci subacquee OceanLED.

Tutte le luci OceanLED nascono sigillate, garantendo così lunga vita in ambienti corrosivi. Caratterizzate da componenti di altissima qualità, sono “plug & play” quindi si montano in un attimo connessione plug & play, sono protette dall’inversione di polarità.

COME RENDERE LA TUA BARCA UNICA

Le luci della gamma X-Series, ad esempio, consentono di ottenere spettacolari effetti luminosi a costi accessibili e in spazi di installazione ridotti, con un foro passante nella carena di appena 12,5 mm. La gamma X SERIES è disponibile in 3 versioni: a 4, 8 e 16 LED, installabili sia immerse che emerse, in blu, bianco e RGB (X SERIES 4 esclusa), più effetto stroboscopico. La lente di tutte le luci è trattata con Tritonium, che impedisce l’attecchimento di flora e fauna marina.

SCOPRILE QUI

Le E-Series, ad incasso, sono all’assoluta avanguardia tecnologica. Explore E3, ad esempio, racchiude un potente proiettore da 5.000 lumen in un corpo “Xchangeable Flush Mount” di basso profilo con i seguenti colori disponibili: Midnight Blue, Ultra White, Dual Blue / White e RGBW. Ottica, elettronica, estetica, driver integrato e plug and play lavorano insieme per creare le serie di luci subacquee più avanzate disponibili sul mercato. Tutti gli aspetti del design incluso il kit di bloccaggio rendono l’installazione più rapida e semplice. Le dimensioni compatte e il driver integrato implicano meno spazio all’interno dell’imbarcazione, consentendo l’installazione in spazi ristretti.

SCOPRILE QUI

PER SAPERNE DI PIU’

Sono molti altri i modelli di luci subacquee OceanLED che potete scoprire nello stand di Indemar. Per avere ulteriori informazioni, vi basta cliccare sui tasti “Invia una Mail” o “Contatta su Whatsapp” e gli esperti di Indemar risponderanno velocemente a qualsiasi vostra domanda!