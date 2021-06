Benvenuti nel paradiso dei gonfiabili. Li stivate in un gavone, li gonfiate in pochi minuti e vi consentono di vivere il mare al 100%, una volta calata l’ancora in rada. Oggi per voi abbiamo selezionato tre prodotti pronti all’uso per esplorare rade, grotte, anfratti della costa e per divertirvi a vela.

GONFIABILI BARCA, TRE PROPOSTE PER VOI

Il primo che vogliamo presentarvi è stato il punto di partenza di questo viaggio nei gonfiabili, il più diffuso nel Mediterraneo: il SUP! Quello di RRD è davvero SUPer, sicuramente per il design e i colori sgargianti ma soprattutto per gli accessori inclusi: una bellissima borsa porta SUP, una pompa, una camera gonfiabile di sicurezza e due diverse pinne da montare sotto alla tavola.

Gli altri due prodotti che vi presentiamo sono entrambi di Decathlon, il primo è un kayak di Itwit con sedute per tre persone, facilissimo da gonfiare in dieci minuti con la pompa a mano inclusa e perfetto per escursioni anche di due o tre ore.

L’ultimo prodotto della sezione, invece, è una deriva completamente gonfiabile di Tribord, una piccola deriva di 3,08 x 1,40 m con parabordi e vela omologata per 2 adulti o 2 adulti e un bambino. Un trolley da 35kg e una sacca da 11kg, stanno sicuramente nel bagagliaio o nel gavone della barca. Solo 25 minuti per gonfiaggio e armo. Potete portarla ovunque!

