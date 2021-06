Speciale Noleggio: GlobeSailor per vacanze in barca davvero senza confini

L’appuntamento di oggi con lo Speciale Noleggio in vista delle vacanze estive 2021 è con GlobeSailor, società leader nel mercato del nolo di barche online.

Fondata nel 2008 in Francia, GlobeSailor si è sviluppata velocemente anche in Italia, diventando società leader nel mercato del noleggio di barche online. Tanto che oggi ha un network che propone 900 società di charter e 13.000 barche in 180 destinazioni. Ogni barca risponde ai criteri di qualità più elevata in manutenzione e comfort. Inoltre, vista la situazione della pandemia, i charter partner di GlobeSailor hanno attivato una importante serie di protocolli per accogliere i diportisti e consentire le migliori condizioni di navigazione possibili. Tra questi ci sono le protezioni per i dipendenti, la pulizia e sanificazione completa delle barche e i test per gli skipper. GlobeSailor si impegna affinchè queste istruzioni siano attuate dai partner secondo loro responsabilità. Per rendere al cliente più chiara ogni proposta, sul sito GlobeSailor ogni descrizione della barca è accompagnata da un elenco delle misure adottate.

GlobeSailor poi lancia quest’anno una novità chi ama la barca ma vuol fare esperienze diverse. Sono le vacanze in houseboat sul fiume: già disponibili e prenotabili in Francia e Germania, presto lo saranno anche in Italia, Olanda e Portogallo. La pandemia ha cambiato il turismo: ecco perchè GlobeSailor ha deciso di proporre un nuovo modo di pensare le vacanze in barca. A bordo di una houseboat si vive un’esperienza di viaggio alternativa con itinerari di “crociera lenta”. Una vacanza che ha meno restrizioni, non ha bisogno di patenti e che spesso è più economica rispetto al noleggio di una barca a vela. E le destinazioni sono ugualmente fantastiche: si fa rotta per la Borgogna e le sue verdi colline notissime agli amanti del vino, ma anche per il Canal du Midi, nel sud della Francia, e ancora nella magnifica e antica Bretagna. Tutto con prezzi a partire da 930 euro alla settimana per un houseboat da 4 persone.

Per chi però preferisce la barca a vela, l’estate 2021 sarà ancora la stagione del Mediterraneo. E per chi crede che le coste italiane saranno affollate, la risposta è semplice: rotta verso la Grecia. Amatissime da sempre le isole elleniche sono una meta unica e insieme ricca di infinite possibilità di vacanza. Per l’estate 2021 GlobeSailor propone interessanti offerte alle Isole Ionie: sono le più vicine all’Italia e offrono approdi da sogno – come quelli di Corfù e Lefkas -, natura incontaminata, clima mite per tutta l’estate e, a terra, taverne affascinanti ma economiche e poco affollate. Ad oggi per andare in vacanza in Grecia poi avete solo bisogno di un certificato di vaccinazione o di un test PCR negativo fatto meno di 72 ore prima dell’imbarco. Tra le proposte di GlobeSailor alle Ionie c’è il noleggio di un Lagoon 380 (periodo dal 7 al 14 agosto) a Marina Gouvia (Corfù) a partire da 3.830 euro.

INFO UTILI

Telefono: 02 94757910

Sito: www.globesailor.it