BARCHE USATE Vendono tre 10 metri perfetti per la vostra estate in crociera

Continuiamo ad andare alla scoperta delle occasioni migliori di barche usate sul nostro mercatino degli annunci. Qui potete vendere e comprare barche usate, accessori, posti barca, trovare l’idea giusta per le vostre vacanze e persino cercare e offrire lavoro! Oggi abbiamo scovato per voi tre barche usate di 34 piedi (poco più di 10 metri)! Perfette per divertirvi quest’estate, in crociera e anche in regata! Un usato sicuro: garantisce il Giornale della Vela!

CINQUE BARCHE USATE DI 10 METRI

QUANTO SPAZIO IN 34 PIEDI!

La prima delle barche usate che vi proponiamo perfette per l’estate è un Elan 34 (10,40 x 3,30 m) del 1996, visibile a Brindisi. La barca, in produzione dal 1993 al 1999, è un’evoluzione del 33, di cui è stato usato lo stesso stampo progettato da Jakopin, mentre coperta, interni e appendici sono frutto di un restyling che ha tenuto conto delle novità del mercato.

Buon compromesso tra prestazioni e comfort, presenta linee d’acqua di classico stampo del regolamento allora in voga per le regate, lo IOR. La coperta è caratterizzata da una timoneria a ruota, il piano velico è a 9/10 con crocette acquartierate e avvolgifiocco. Gli interni hanno ampi spazi di stivaggio e una toilette di grandi dimensioni. Grande la cabina di poppa con le cuccette poste trasversalmente.

Il modello che vi proponiamo, attualmente in secca per l’antivegetativa, è perfetto per partire subito in crociera. Viene venduto con motore Yanmar 30 hp (circa 1000 ore) albero, sartie e randa nuovi, genoa revisionato, gennaker usato 10 volte, tender e fuoribordo Yamaha. Il prezzo è molto interessante

CROCIERA, OK. MA VELOCE!

Proseguiamo la nostra rassegna di barche usate con un altro 34 piedi. Stiamo parlando di un veloce Dufour 34 Performance (10,60 x 3,48 m) la cui superficie velica, 65 mq a vele bianche, fa già capire l’anima corsaiola della barca (infatti una sua gemella ha vinto anche i Campionati Italiani ORC qualche anno fa).

Ovviamente nel DNA Dufour c’è spazio per il comfort, quindi questo 34 piedi firmato Umberto Felci non vi farà mancare nulla anche in crociera. Il modello in questione, visibile a Cagliari, è del 2006. Il ponte è in teak, l’attrezzatura Harken e la randa full-batten. Il gioco di vele conta anche su un genoa, un fiocco 1 e un gennaker. L’elettronica è Raymarine, il layout interno è a due cabine e un bagno.

Ottima per le crociere in famiglia, veloce in regata: cosa volete di più?

HA ANCHE LA TV A SCOMPARSA

Restiamo sui 34 piedi per la terza e ultima delle barche usate in vendita sul nostro mercatino: si tratta di un Hanse 341 (10,35 x 3,40 m) del 2006, pronto a portarvi in crociera, visibile nelle Marche.

Corti slanci e linea classica, di quelle che piacciono anche agli statunitensi, per l’Hanse 341. Il progetto della carena e delle appendici è di Judel Vrolijk e garantisce prestazioni di buon livello, supportate da un piano velico dove si può optare per un fiocco autovirante o per un grande genoa.

La generosa larghezza, che si prolunga anche verso poppa, garantisce un’abitabilità del pozzetto di livello superiore. Gli interni si possono scegliere a due o tre cabine (due a poppa). Particolarmente riuscito il locale toilette. Interessante la disposizione del quadrato con un divano a C fronteggiante un tavolo a murata, utilizzabile anche per carteggio, con due divanetti ai lati. La cucina, attrezzata, è armonizzata con la dinette.

Il modello che vi proponiamo, con fiocco autovirante, ha motore Yanmar 30hp con 800h di moto, plotter Axiom 9 plus Raymarine con telecamera a realtà aumentata, Radar Quantum, strumentazione Raymarine, aria condizionata e persino la tv a scomparsa. Per la vostra estate ultracomoda!

