The Ocean Race: la flotta a 48 ore da Genova, i VO65 dettano il passo

È partita da Alicante la tappa conclusiva di The Ocean Race Europe che arriverà a Genova. Impegnati in regata ci sono 7 VO65 e 5 Imoca 60. La classifica della regata fino ad ora, dopo due tappe completate, vede in testa tra i VO65 il Mirpuri Foundation Racing Team, a pari punti con AkzoNobel. Tra gli Imoca 60 invece ci sono ben tre barche appaiate: Linkedout, Offshore Team Germany e 11Th Hour Racing.

Team Childhood guida la flotta in questa terza tappa verso Genova per i VO65. I vecchi monotipi della Volvo Ocean Race stanno reggendo alla grande il confronto con gli Imoca, anzi quando c’è stato da bolinare con vento forte o in condizioni di vento leggero i VO65 si sono dimostrati nettamente più performanti. La situazione potrebbe cambiare in caso di vento forte al lasco, dove gli Imoca foiler dovrebbero essere dominanti. Proprio in questa categoria lo sprint verso Genova è guidato da Offshore Team Germany, che ha deciso di percorrere la rotta più breve passando a nord delle Baleari, mentre il resto della flotta sembra intenzionato a passare a sud.

Genova dista ancora oltre 400 miglia, l’arrivo è previsto tra circa 48 ore e le barche ormeggeranno in zona Porto Antico, a due passi dal centro storico della città. Giorno 19 è prevista una regata costiera in acque liguri, forse decisiva per assegnare i punti finali di The Ocean Race Europe.

Tracking QUI

