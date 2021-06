Coppa America: e se i neozelandesi se ne andassero dalla Nuova Zelanda?

La Coppa America torna a far parlare di sé sul fronte economico. E’ notizia recente il rifiuto del team neozelandese, vincitore dell’ultima edizione, dell’offerta del governo neozelandese di 75 milioni di dollari per mantenere la prossima edizione in Nuova Zelanda. Cosa c’è dietro? Il business! La scelta della sede della Coppa America è diventata una questione di soldi, molti soldi. E c’è un precedente. Nel 2007 lo svizzero Alinghi dopo aver vinto la Coppa mise in palio la sede al miglior offerente. Vinse la spagnola Valencia.

ECCO COSA E’ SUCCESSO

I media neozelandesi hanno riferito che i defender hanno rifiutato un’offerta combinata di circa 75 milioni di dollari USA dal governo neozelandese e dalla città di Auckland per il diritto di rimanere come sede della prossima sfida. Vogliono di più e stanno trattando la sede dell’evento in tutto il mondo, senza precludersi nulla.

Tuttavia, è probabile sia una fuga di notizie strategica per far leva sull’offerta. Il governo e il Consiglio hanno il diritto alla “prima migliore offerta” fino alla metà di giugno, poi sarà tutto aperto. Ma chi altro vorrebbe accettare?

I neozelandesi sono anche in difficoltà dal punto di vista finanziario: quello che hanno pagato per l’ultima America’s Cup avrebbe dovuto essere recuperato con due “cicli” di Coppa America. Poi le restrizioni COVID hanno causato un enorme buco rispetto alle entrate stimate per la prima serie appena conclusa.

E c’è un altro colpo di scena. Cosa succede se Emirates Team NZ accetta la sfida del Deed of Gift da parte della squadra britannica, INEOS Team – e perde? Chi possederebbe allora i diritti? L’intera faccenda è oscura – e non ha nulla a che fare con la vela.

Ma perché è possibile spostare la sede delle regate lontano dal paese defender del trofeo sportivo più antico del mondo? Lo dobbiamo ad Alinghi, che vinse la Coppa nel 2003. Senza uno specchio d’acqua adeguato in Svizzera, i defender fecero un accordo con Valencia. Questo il precedente che poi ha portato la Coppa alle Bermuda, ad esempio. E che potrebbe causare un altro “trasloco” di Coppa…

Ne vedremo delle belle. Come in ogni Coppa America, ormai…

