Rolex Giraglia, in 147 al via per la super classica

Non sarà la solita Rolex Giraglia, mancheranno le regate a Saint Tropez e le serate tra le viuzze della cittadina della Costa Azzurra, ma le poco più di 250 miglia di percorso della “lunga” sono quelle che dal 1953 fanno sognare i velisti italiani e non solo loro. L’edizione numero 68 della super classica organizzata dallo Yacht Club Italiano, con lo Yacht Club Sanremo e la Société Nautique de Saint-Tropez, partirà da Sanremo mercoledì 16 partirà alle 12:00 e che, quest’anno eccezionale, ha raggiunto la considerevole quota di 147 iscritti nelle Classi ORC, IRC e X2. La navigazione, per la prima volta, troverà prima della Giraglia due boe: una a Cala del Forte, il nuovo porto di Ventimiglia, e l’altra alla meda della Chretienne davanti alla Rade d’Agay dove, a prendere i passaggi, ci sarà un battello comitato della Société Nautique de Saint-Tropez. Poi lo scoglio della Giraglia e la risalita verso genova per il traguardo.

Prima però, con partenza domenica 13 alle 19, da Genova e da Saint Tropez partiranno due regate di avvicinamento, che porteranno la flotta italiana e quella francese a riunirsi nel porto di Sanremo.

Il Reichel Pigh 78 Capricorno, il Cookson 50 Kuka 3, il Vismara 62 Leaps & Bounds ex SuperNikka, il Wally 100 Magic Carpet 3, il maxi 100 Arca, sono alcune delle “big” che si giocheranno la vittoria della regata che per il trofeo generale verrà assegnata con la classifica IRC, anche se ci sarà poi a parte la classifica ORC e quelle della X2. In regata ci saranno molti big della vela italiana, come i Benussi su Arca, Pietro D’Alì su Kuka 3, Ambrogio Beccaria e Tommaso Chieffi sul FY 61 Ita Centodue, solo per citare qualche nome. Ancora incerto il meteo in vista della prova offshore, mentre le due regate di avvicinamento a Sanremo dovrebbero corrersi in regime di brezze molto leggere.

www.rolexgiraglia.com

AIUTACI A TENERTI SEMPRE AGGIORNATO

I giornalisti del Giornale della Vela, si impegnano ogni giorno a garantire informazione di qualità, aggiornata e corretta sul mondo della nautica in modo gratuito attraverso i siti web. Se apprezzi il nostro lavoro, sostienici abbonandoti alla rivista. L’abbonamento annuale costa solo 49 euro e ti facciamo anche un regalo!

SCOPRI IL CANALE YOUTUBE DEL GIORNALE DELLA VELA

Ogni giorno interviste, prove di barche, webinar. Tutta la vela, minuto per minuto. Ma in video! CLICCA QUI per iscriverti, è gratis!

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ un servizio gratuito e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!