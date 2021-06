Speciale Noleggio: NSS Charter, vacanze in barca affascinanti e sicure

L’appuntamento di oggi con lo Speciale Noleggio in vista delle vacanze estive 2021 è con NSS Charter, storico e amatissimo operatore italiano.

«Oggi la barca a vela è considerata come il modo più facile e sicuro di trascorrere le vacanze sul mare». A spiegarlo è Simone Morelli (nella foto), fondatore e amministratore di NSS Charter, prima società italiana per numero di barche in flotta e basi charter. «La vacanza in barca – prosegue – non è più solo per i velisti che da sempre vanno per mare, ma è scelta anche da quel turista che vuole vivere nuove emozioni che solo la barca, monoscafo o catamarano che sia, regala. Fare una crociera a vela vuol dire decidere in autonomia dove fermarsi, svegliarsi ogni mattina in una cala diversa: anche per questo, per dare ai diportisti la possibilità di essere davvero indipendenti, mettiamo a disposizione un grande numero di barche dotate di dissalatore. Un modo perfetto per stare in rada tutto il tempo che si vuole senza scendere a fare provviste. Naturalmente abbiamo un focus costante anche sulla pandemia: ecco perché igienizziamo tutte le barche con macchine per la sanificazione all’ozono. Ma per noi è una prassi: lo facevamo anche prima e, su richiesta, lo facciamo sulle barche che transitano da Cala dei Sardi».

Nata nel 1998 con 7 imbarcazioni, oggi NSS Charter è il punto di riferimento per chi cerca una vacanza in barca a vela, grazie alla sua storia di crescita e alla flotta di imbarcazioni sempre nuove. «Senza dimenticare – aggiunge Simone Morelli – che se abbiamo raggiunto in pochi anni un posto di rilevanza nel settore a livello mondiale, un grande grazie va alla professionalità del nostro staff, oltre che al numero cospicuo e in costante crescita di barche in flotta. Al momento sono circa 130 le barche di diverse tipologie che proponiamo a chi cerca una vacanza affascinante e sicura: si va dall’Oceanis 30.1 al Lagoon 620 per completare una gamma di esperienze che possono soddisfare tutti i gusti e i marinai, dai neofiti ai più esperti».

Da sottolineare un’altra unicità di NSS Charter: la base principale di Marina Cala dei Sardi, non solo è strategicamente posizionata in Sardegna nella splendida cornice del Golfo di Cugnana, ma è anche un approdo di proprietà, costantemente migliorato per andare incontro alle esigenze dei diportisti. «Il nostro marina – conclude Morelli – è davvero un’oasi di pace e relax, ideale punto di partenza per l’esplorazione della Costa Smeralda, Arcipelago della Maddalena e Corsica. Ma soprattutto è un luogo di svago e vacanza: non si ha mai l’impressione di essere in un porto ma di trovarsi in un lido attrezzato con tutti i comfort, per vacanze da sogno». Marina Cala dei Sardi poi è facilmente raggiungibile poichè dista solo 16 km dall’aeroporto di Olbia. Infine NSS Charter ha altre 4 basi uniche per chi vuole navigare nel Mediterraneo più bello: sono il Marina Cala de’ Medici di Castiglioncello, il Marina D’Arechi a Salerno, il Marina di Portorosa in Sicilia e il Marina La Lonja a Palma di Maiorca, nelle meravigliose Baleari.

INFO UTILI

Telefono: 0587 59124

Sito: www.nsscharter.com

Basi in Mediterraneo: Cala dei Sardi (Sardegna), Cala de’ Medici (Toscana), D’Arechi (Campania), Portorosa (Sicilia), La Lonja (Maiorca).