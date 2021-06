Vacanze 2021: Questa barca è un albergo. Dove vuoi, quando puoi

Perché non averci pensato prima? La semplice e geniale idea di trasformare una barca in un albergo è oggi una realtà. Ci ha pensato Walter Vassallo e i suoi partner a creare una efficiente piattaforma dove puoi scegliere la destinazione, la barca, il costo e il gioco è fatto: sei in vacanza sul mare in luoghi affascinanti. L’alternativa al classico albergo c’è, è a portata di click e la offre alla Milano Yachting Week nello stand di Letyourboat.

In tutt’Italia direttamente sul mare con una barca solo per te

Sono centinaia le barche a disposizione, a vela e a motore, che Letyourboat mette a disposizione in decine di porti in tutta Italia, scelti per la loro vicinanza al centro abitato e per le caratteristiche di piacevolezza. Per scoprire come funziona e accedere in un click alle offerte basta visitare il prodotto “Dormire in barca all’ormeggio con Letyourboat “

Scegli la sistemazione superlusso o economica

Qualche esempio? Bastano 50 euro a notte per dormire sull’Armilla, barca a vela ormeggiata al porto di Genova, 110 per provare com’è una notte romantica sul golfo di Napoli sul motoryacht Alfea. E potrai anche utilizzare, ovviamente la cucina di bordo se non vuoi uscire a cena e goderti la serata sul mare. Puoi diventare armatore per una notte di un lussuoso motoryacht o di una sportiva barca a vela. Perché la barca che scegli è tua, in esclusiva, per il periodo che scegli. Nell’intervista all’ingresso dello stand di Letyourboat. Uno dei fondatori di questa innovativa piattaforma, Walter Vassallo, ti spiega bene come funziona il servizio e cosa fa anche d’altro Letyourboat. Ad esempio, se hai una barca ferma in un bel porto, la puoi inserire nel database di Letyourboat.

Per saperne di più clicca subito QUI.