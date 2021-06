Ovni 370: la nuova entry level dei maghi dell’alluminio

Nel 2019 era toccato all’Ovni 400 avviare la rivoluzione e il rilancio del cantiere Alubat, adesso il marchio francese, vero cult nel mondo delle barche in alluminio, fa un altro decisivo passo in avanti. Proprio dal concetto di barca del 400 nasce infatti la nuova entry level del cantiere l’Ovni 370. Una piccola grande barca da viaggio che andrà a sostituire il glorioso ma ormai superato Ovni 365, e che coniuga alcuni elementi che hanno reso famosi gli Ovni, come ovviamente la costruzione in alluminio e la filosofia da barca da lunghe navigazioni per ogni tempo. Poi ci sono gli elementi nuovi, come il doppio timone, il rollbarr, la tuga panoramica che è stata la vera grande novità introdotta con il 400.

Grazie a quest’ultimo elemento infatti sarà possibile avere due differenti versioni di salone interno, una delle quali sarà rialzata in stile deck saloon per potere godere della visuale offerta dalla tuga panoramica. Come standard il layout degli interni è a due cabine doppie, una a prua e una a poppa sul lato sinistro. La presentazione sarà al Grand Pavois di La Rochelle a settembre 2021.

Architetto: Mortain & Mavrikios

Lunghezza totale: 11,95 m

Lunghezza al galleggiamento: 11,40 m

Larghezza: 3,99 m

Pescaggio chiglia immersa: 3,08 m

Pescaggio chiglia alzata: 0,92 m

Dislocamento: 9,4 tonnellate

Zavorra: 3000 kg

Serbatoio dell’acqua: 300 litri

Serbatoio gasolio: 300 litri

Superficie velica: 69m²

Randa: 36m²

Fiocco: 33m²

Motore: albero cardanico Nanni N4-38 (27,6 kW)