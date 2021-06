Speciale Noleggio: dove vai se la barca non ce l’hai

Anche questa estate le vacanze in barca a vela saranno gettonatissime: da domani vi presentiamo una scelta di operatori affidabili e sicuri

Come già era successo lo scorso anno, anche per questa estate 2021 le parole d’ordine per (tutte) le vacanze saranno sicurezza e distanziamento. Perché se è vero che la pandemia pare perdere un po’ della sua forza, grazie all’arrivo della bella stagione e insieme alla crescita della campagna vaccinale, allo stesso modo i turisti – quelli da sempre amanti della nautica ma non solo, anzi… – andranno ancora una volta alla ricerca di destinazioni e di tipologie di vacanza che possano innanzitutto garantirgli proprio di essere sicuri e “distanziati”.

Che cosa c’è di meglio, allora, di una vacanza in barca a vela? Niente e infatti rimane solo da capire come organizzare dal punto di vista pratico un’estate in barca che, molto di più che nel passato recente “pre pandemia”, offre davvero tantissime opportunità soprattutto per chi vuole navigare “comodo” prendendo un’imbarcazione a noleggio.

E proprio quello del charter è un settore in grande crescita in tutta Italia: basti pensare che oggi circa il 50% del totale delle barche a vela prodotte viene destinato proprio al comparto del noleggio turistico. Settore che ovviamente mette anch’esso al primo posto i protocolli di sicurezza e di sanificazione delle imbarcazioni, ma che poi come sempre offre anche soluzioni di crociera che sono adatte a tutte le necessità e, soprattutto, a tutte le tasche.

Per l’estate in arrivo – che dicono gli esperti si prolungherà oltre i classici mesi di luglio e agosto fino a tutto settembre e probabilmente anche a ottobre – si possono noleggiare sia monoscafi che catamarani, con o senza skipper; e ancora si possono trovare soluzioni alla cabina o in flottiglia, proposte per una o più settimane, come anche per un weekend lungo. Senza dimenticare l’opportunità della barca in gestione o di yacht management.

In tutti i casi il primo elemento da non sottovalutare è quello dell’affidabilità dell’operatore al quale rivolgersi. Ecco perché da oggi vi racconteremo ogni giorno per due settimane proprio quali sono le migliori società di noleggio nautico: sono tutti operatori che danno servizi di qualità uniti a ancora più solide garanzie di sicurezza.