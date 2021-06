Ombra a bordo senza problemi con l’ombrellone da barca Girasole Easy

Sta arrivando l’estate, è già arrivato il caldo. Ecco che allora un ombrellone, a bordo, non sembra più un’idea tanto balzana? Si può fare, ma non è semplice come sembra. Bisogna concepirlo appositamente per un uso nautico, altrimenti succede un disastro…e in più è veramente “cheap”.

Alla Milano Yachting Week – The digital boat show trovate anche questo: Gardenart, un’azienda fiorentina specializzata nella realizzazione di ombrelloni per barche.

Sembra scontato, che cos’ha di diverso un ombrellone da giardino rispetto a uno da barca? Molto, moltissimo.

Ombra a bordo con l’ombrellone da barca

I tecnici di Yachtingline di Gardenart hanno sviluppato una linea di ombrelloni da sole per barca che tengono conto delle differenze che deve avere un prodotto, all’apparenza semplice, quando viene usato su una barca.

Gardenart ha pensato ad ogni tipo di barca, a vela a motore. Dalla barca di dimensioni ridotte per arrivare sino al superyacht.

Una soluzione semplice facile da installare e riporre

La soluzione perfetta per uno stivaggio facile e un’installazione semplice è il modello Girasole Easy.

Perfetto, ad esempio da installare a prua o sulla piattaforma bagno di poppa. Guardate subito come funziona e perché un’idea semplice e geniale, visitando nello stand Yachtingline di Gardenart il Girasole Easy che offre una superficie di 2,50 x 2,50 m e, stivato, ha un ingombro di 20x20x202 cm.

Scopri perché Yachtingline di Gardenart è leader mondiale in questo particolare segmento. Visitate lo stand adesso, così non direte più quando siete in vacanza sotto il sole cocente in rada: “ah, se avessi pensato prima ad un ombrellone da sole!”.

