Vacanze in barca nel golfo più amato dalle star di Hollywood? Ecco come!

La Costiera Amalfitana gode di fama internazionale ed è senza dubbio una delle mete più gettonate del mar Tirreno. Un modo per rendere le sue bellezze ancora più affascinanti? Visitarle navigando in barca a vela o in catamarano! Il tratto di costa compreso tra Positano e Vietri sul Mare, che si sviluppa attorno alla magnifica Amalfi, è stato dichiarato patrimonio dell’umanità dall’Unesco nel 1997 e negli anni è diventata la destinazione preferita di molti personaggi famosi.

Il meglio della Costiera Amalfitana

Il racconto della Costiera Amalfitana non può che partire da Amalfi, l’antica repubblica marinara, già fiorente nel IX secolo ma fondata in epoca romana. Consigliamo, se non partirete da qui per la vostra vacanza, di scendere assolutamente a terra e visitare il Duomo, la chiesa di Santa Maria a Piazza e la fontana di Sant’Andrea. Se siete amanti delle regate, il periodo migliore per visitare Amalfi è tra la fine di maggio e l’inizio di giugno, visto che ogni anno si svolge in questi giorni la regata storica delle antiche repubbliche marinare, un vero spettacolo! Tra i tantissimi comuni della Costiera, quello che sicuramente non potete perdervi è Positano. Splendido paesino arroccato sul lato di una montagna, Positano è luogo di villeggiatura sin dall’epoca dell’Impero Romano, come attesta il rinvenimento di una villa di epoca imperiale sotto la chiesa di Santa Maria Assunta. Molto scenografiche le lunghissime scalinate che dall’alto del paese giungono fino alla spiaggia e al porticciolo. Da questo caratteristico borgo prende il nome la moda mare Positano, dagli Anni 60 icona della dolce vita estiva italiana e non solo. Attraccare al piccolo porticciolo e scendere a terra per una passeggiata vi farà sentire come una star del cinema di altri tempi!

Come visitare la Costiera Amalfitana in barca

Alla Milano Yachting Week sono diverse le possibilità di fare una bella vacanza nella Costiera Amalfitana, grazie a numerosi charter che mettono a disposizione una barca con o senza equipaggio, seguendo un itinerario prestabilito oppure costruendo su misura quello già adatto alle diverse esigenze di ciascun viaggiatore. Manca poco alle vacanze estive, l’idea di una vacanza in barca vi ha stuzzicato? Correte a prenotare alla Milano Yachting Week! Potrete visitare gli stand curiosando tra gli itinerari proposti, oppure contattare direttamente i responsabili via mail o whatsapp per costruire insieme la vostra prossima vacanza!

