TAG Heuer VELA Cup, tutti a Capo d’Orlando il 19/20 giugno!

La sede è perfetta, il Marina di Capo D’Orlando è situato in una posizione unica, a pochi passi dal delizioso paese e da incantevoli spiagge. Il Marina offre alle barche forestiere, che vengono da “fuori” ormeggio gratuito. Un’ottima idea è quella di sfruttare Capo D’Orlando come base di partenza per una visita, in un periodo meno affolato, le isole Eolie. La costa sicilia- na non è da meno, Cefalù è a poche miglia! La regata si svolge su di un percorso costiero affascinante e non dura più di quattro ore.

PROGRAMMA

Venerdì 18 giugno

Dalle 15 perfezionamento iscrizioni e consegna “Bag”.

Sabato 19 giugno.

Ore 8,30 Briefing al Marina di Capo d’Orlando.

Ore 11 (tbd) Partenza TAG Heuer VELACup.

Ore 19 Premiazione presso il Marina di Capo d’Orlando

Alla TAG Heuer VELACup vincono “quasi” tutti. E i premi sono prestigiosi, a partire dallo splendido orologio TAG Heuer Aquaracer che si aggiudicherà la barca vincitrice della classifica in tempo compensato.

Non sarà quindi necessariamente la barca più grande ad aggiudicarselo. Tutto questo grazie alla nostra formula che permette di valutare chi ha ottenuto la migliore performance, indipendentemente dal tipo di barca. e dalla sua dimensione.

Vuoi vedere com’è andata l’ edizione 2019?

Poi?

Il circuito regate/veleggiate TAG Heuer VELA Cup non finisce qui! Vi aspettiamo infatti per la terza tappa a Roma il 3/4 luglio per la TAG Heuer VELA Cup 100 Vele di Roma, la 100 Vele è una storica regata aperta a tutti e giunta alla 25ma edizione. Una manifestazione per ogni velista e barche di tuttele dimensioni sia altura sia derive.

Si svolge di fronte al litorale di Roma con un percorso costiero di circa 10 miglia ad una distanza media da 300 mt a 1000 mt lungo tutte le spiagge del litorale.