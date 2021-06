GALLERY Tutte le foto della TAG Heuer VELA Cup di Chiavari!

La sede è perfetta, il Marina di Capo D’Orlando è situato in una posizione unica, a pochi passi dal delizioso paese e da incantevoli spiagge. Il Marina offre alle barche forestiere, che vengono da “fuori” ormeggio gratuito. Un’ottima idea è quella di sfruttare Capo D’Orlando come base di partenza per una visita, in un periodo meno affolato, le isole Eolie. La costa sicilia- na non è da meno, Cefalù è a poche miglia! La regata si svolge su di un percorso costiero affascinante e non dura più di quattro ore.

