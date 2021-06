Vacanze 2021: ristorante a bordo, ci pensa Foodinghy

Arriva l’estate. Prenotare il ristorante prima che non ci sia più posto, scendere a terra di corsa: che sbattimento! Adesso puoi stare in barca e mangiare da re, il ristornate ti arriva a bordo. In porto o in rada. Ci hanno pensato quelli di Foodinghy ad organizzare un servizio cinque stelle che ti permette di ricevere a bordo, in rada o in porto, un pranzo o una cena da un ottimo ristorante.

Dolce far niente in cucina, arriva Foodinghy

Il servizio è semplicissimo. Basta andare sul loro sito, scegliere i piatti che volete a bordo e in 30 minuti vi arrivano. Non solo d’estate, ma anche tutto l’anno anche quando, fuori stagione, andate alla vostra barca e non avete proprio voglia di uscire.

Se volete approfondire le caratteristiche del servizio “ristorante in barca” andate subito nel padiglione servizi della Milano Yachting Week cliccando qui. Scoprirete anche chi c’è dietro a questa idea innovativa ascoltando l’intervista al fondatore Andrea Guagno che si era stufato di mangiare pizza e focaccia…

E se sei un ristorante sul mare e vuoi aumentare le entrate del tuo locale li puoi contattare per diventare un ristorante Foodinghy.

Per saperne di più

Se vuoi approfondire il discorso e ricevere altre info personalizzate, clicca subito QUI.