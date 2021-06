Meglio il teak naturale o il teak sintetico per la pavimentazione della barca? C’è una soluzione a questo dilemma e la trovate in esclusiva alla Milano Yachting Week – The digital boat show.

L’ha trovata Synteak e ve lo presenta nel suo stand del nostro boat show digitale. Questa azienda italiana di giovani imprenditori è specialista del teak naturale e sintetico ha trovato l’uovo di Colombo. Il nuovo prodotto Teak Composito abbina i pregi del prodotto naturale il teak con quello del PVC (ma riciclato e quindi ecologico).

Bello come il teak, pratico come il sintetico: Teak Composito

Teak Composito di Synteak è un nuovissimo materiale composto dal 60% di vero teak e al 40% in PVC. Il risultato pratico è che ha la bellezza del teak naturale e tutti i vantaggi di praticità, riduzione di manutenzione e durata nel tempo del teak 100% sintetico.

Non scotta i piedi e non ti fa scivolare

Vi conviene, per curiosità o interesse concreto, andare subito nello stand di Synteak alla Milano Yachting Week – The digital boat show così da avere informazioni e approfondimenti su questo rivoluzionario prodotto.

Vi anticipiamo, per ingolosirvi, che Teak Composito all’occhio è del tutto simile al teak naturale ma ha anche alcune caratteristiche uniche. Come il fatto, a differenza del teak naturale, che al sole riduce il calore accumulato (non scotta a piedi nudi!) ed è possibile scegliere ogni tono di colore, senza dimenticare il grip che lo rende perfettamente antiscivolo.

Per saperne di più su Teak Composito

Scopri come i tecnici di Synteak hanno realizzato il nuovo Teak Composito, l’unico prodotto naturale come il teak ed ecologico come Il PVC riciclato, visitando subito il prodotto nello stand alla Milano Yachting Week cliccando direttamente QUI.

Potrai anche dialogare direttamente con gli esperti di Synteak tramite mail o whatsapp e, magari, andare a vederlo dal vivo prenotando un appuntamento.