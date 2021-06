Oltre 60 barche (e un bello scirocco) per la TAG Heuer VELA Cup di Chiavari!

Torna la TAG Heuer VELA Cup, torna la grande vela nel Golfo del Tigullio. Buona la prima, alla giornata inaugurale della tappa numero uno del circuito di regate/veleggiate più affollato d’Italia, a Chiavari. Un bel vento da scirocco (con punte anche di 20 nodi) ha accolto le oltre 60 barche in acqua (80 iscritti) che si sono sfidate su un percorso costiero di circa 15 miglia con partenza davanti alla Marina di Chiavari Calata Ovest per poi proseguire verso Lavagna, ritorno a Portofino, nuovo passaggio a Chiavari e bastone finale con arrivo sempre davanti al Calata Ovest.

La flotta, come accade sempre alla VELA Cup, era molto eterogenea. Si andava dai velocissimi Swan 42 (come Spirit of Nerina), Farr 40 (Robi e 14), Cheyenne (Rodman 42) fino a barche come il Contest 33 Archibald, datato 1971, passando per una nutrita flotta di monotipi J/80, i sempreverdi X-332 tantissime barche da crociera e per le “chicche” come il nuovissimo Brenta B34 – che definire daysailer è più che riduttivo – con a bordo marinai del calibro di Enrico Malingri (che ha costruito la barca) e Ciccio Manzoli (primo italiano a vincere la transatlantica in solitario Ostar nel 2005).

E’ stata bagarre vera, in acqua, soprattutto tra le prime due imbarcazioni giunte al traguardo in tempo reale: il Vismara V47 Candelluva II – Turboden Sailing Team di Paolo Bertuzzi, che ha preceduto di poco lo Swan 42 Suspiria di Venneri. Sul terzo gradino del podio in reale il Farr 40 Robi e 14 di Massimo Schieroni.

LE PRIME FOTO DELLA TAG HEUER VELA CUP

Grande spettacolo di vele nel Tigullio, quindi. In attesa della seconda prova di oggi: la sera in piazza a Chiavari la premiazione di giornata, con tantissimi premi in palio. Per quanto riguarda la vittoria overall, è andata al J/80 Jeniale! di Massimo Rama, che ha vinto il prezioso cronografo TAG Heuer Aquaracer, i prodotti Veneziani al vincitore assoluto in tempo reale (quindi a Candelluva II), il Garmin InReach e il tender VB200T di Yellow-V ad estrazione tra tutti i partecipanti sono andati al J122 Smigol e all’Advanced A44 Alebi. La vittoria overall in crociera è andata al Solaris 58 Naka 3.

QUI TUTTE LE CLASSIFICHE DI GIORNATA E TUTTI I VINCITORI DELLE CLASSI

