Nave o barca? Basta che abbia una vela gonfiabile. Lo dice anche la Michelin

La decarbonizzazione de trasporti marittimi e in generale la riduzione del loro impatto sull’ambiente è un tema su cui si dibatte da molto tempo e diverse soluzioni sono state immaginate negli anni. Quella dell’aiuto alla propulsione tramite una vela non è un’idea nuova, ma in questo caso a essere innovativo è l’approccio nonché l’azienda che ha deciso di investire in questo campo. Nel corso del Movin’On 2021 – summit globale dedicato alla mobilità sostenibile – Michelin ha trasformato l’ambizione in azione, presentando un’innovazione create per rispondere alle sfide più impattanti sul futuro della mobilità.

Il progetto presentato da Michelin si chiama Wing Sail Mobility (WISAMO) è una vela automatizzata, telescopica e gonfiabile pensata per essere installata su navi mercantili ed imbarcazioni private. Essendo gonfiabile la vela avrà quindi una sorta di profilo alare che ne migliorerà l’efficienza aerodinamica. Questo progetto è il risultato della collaborazione tra il reparto Ricerca & Sviluppo Michelin e due inventori svizzeri che condividono la visione “all-sustainable” del Gruppo.

La vela gonfiabile è progettata per essere risorsa propulsiva gratuita, universale ed inesauribile. Il profilo della vela genera spinta per la nave e le permette di consumare meno carburante ed avere quindi un impatto positivo sull’ambiente, grazie all’abbassamento delle emissioni di CO 2 .

Disegnato e sviluppato dal WISAMO project team, il sistema può essere installato sulla maggior parte delle navi mercantili e imbarcazioni da diporto. Particolarmente adatto a navi cargo, portarinfuse e petroliere, può essere installato come equipaggiamento originale oppure montato su navi già in servizio.

