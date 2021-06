VIDEO TAG Heuer VELA Cup Med Odyssey, and the winners are…

“All good things come to an end”, tutte le cose belle finiscono, scriveva Geoffrey Chaucer. E anche la TAG Heuer VELA Cup Med Odyssey è giunta alla sua conclusione: la più affollata avventura virtuale del Mediterraneo, più di 53.000 barche iscritte, ci ha fatto vivere due settimane (e 4.600 miglia) di puro divertimento.

A bordo di velocissimi Maxi di 100 piedi, siamo partiti da Genova il 15 di maggio, verso le Baleari, poi lo Stretto di Gibilterra, la “musata in Atlantico” doppiando Madera, di nuovo il mediterraneo con le coste africane, fino a sotto la Sicilia, poi Malta, Creta e il tratto finale fino a Cagliari, sede d’arrivo della regata, in onore di Luna Rossa Prada Pirelli Team che ha la sua base proprio nel capoluogo.

Non è un caso che infatti, alla cerimonia di premiazione, tra i tanti ospiti, abbiamo avuto un ospite speciale: Max Sirena, Team Director e Skipper di Luna Rossa.

Con questa prima TAG Heuer VELA Cup Med Odyssey, abbiamo scoperto che ci si può divertire, in barca a vela, anche dal divano di casa propria e dall’ufficio.

E il fatto che il vincitore della classifica italiana, Fabio Ghezzi aka Baker@221b, sia andato una sola volta in barca in tutta la sua vita, dimostra che chiunque ce la può fare.

Qui sotto il video della Giornata dei Campioni, guardate come è andata la premiazione:

TUTTI I VINCITORI DELLA TAG HEUER VELA CUP MED ODYSSEY

Premio TAG Heuer Overall Premio riservato al 1° classificato overall: cronografo TAG Heuer Aquaracer Vincitore: SEMA35 (Patrick Loury, FRA) Premio TAG Heuer Italia Premio riservato al 1° classificato overall della classifica italiana: cronografo TAG Heuer Aquaracer Vincitore: Baker@221B (Fabio Ghezzi) Premio Garmin Premio riservato al 2° classificato overall della classifica italiana: comunicatore satellitare Garmin Inreach Vincitore: FEG2 Premio Murphy&Nye Premio riservato al 3° classificato overall della classifica italiana: giubbotto Waikato grafene Vincitore: MaVaLaBi_A-ITA (Valter Petrelli)

Premi Boatique / Giornale della Vela

Il premio, dal 4° al 30° classificato overall della classifica italiana, è un beauty case impermeabile TAG Heuer/Giornale della Vela prodotta da Helly Hansen

Vincitori:

4 falcon470

5 Lor

6 Corsaro Nero

7 London Thinking

8 Bluegrass

9 nicotnt-ITA

10 ODD FELLOW

11 Davide97

12 feg

13 greenblade

14 Pimpi_A-ITA

15 Cloud 25

16 IvanC64

17 Lento-Andare_A-ITA

18 plasson38

19 robsv

20 LAOCOONTE

21 viadellamore-ETR

22 FoilFighter

23 Mordilla

24 Anna_bolina

25 Anita-ITA9657

26 Creole

27 alexpanzeri

28 titÃ188

29 Stealth

30 minushabens-eCVCI

Premio speciale Garmin

Premio riservato ai partecipanti italiani con il minor numero di miglia percorse in totale

Vincitori:

1° classificato ZENONTHESEA Comunicatore satellitare Garmin Inreach

2° classificato TIRPALO Voucher sconto 30% su prodotti Garmin presenti sul sito

3° classificato PALFINGER Voucher sconto 25% su prodotti Garmin presenti sul sito

Premio Speciale Centro Velico Caprera

Il premio Centro Velico Caprera era riservato a chi, tra i partecipanti italiani meglio classificati, ha ottenuto la migliore performance di giornata nell’arco della manifestazione. Una settimana in barca in Mediterraneo su una super barca da regata: avrete uno sconto del 50% al corso “Altura – C5. Una settimana a bordo del Pogo 12.50 del CVC per imparare tutto sulla navigazione d’altura con 600 miglia di emozionate navigazione in Mediterraneo con tanto di attestato finale.

Vincitore: ASAGRILLON

Premio speciale team Manageritalia

Premio riservato ai primi tre della speciale classifica per team di Manageritalia

Vincitori:

1° premio alla barca Dolomitica del team Manageritalia Trentino Alto Adige Franco Tomasi

2° premio alla barca Scugnizzo del team Manageritalia Campania Ciro Turiello

3° premio alla barca Red Wave del team Manageritalia Lombardia Paolo Scarpa

Premi speciali Boatique

Premio riservato a chi ha risposto per primo ai quiz giornalieri durante le dirette sulle nostre piattaforme (16 premi)

Guanti da vela ad alto contenuto tecnico della Musto, studiati per l’uso intensivo in barca che proteggono le mani nelle manovre e lasciano parte delle dita libere. Li usano i migliori velisti del mondo.

