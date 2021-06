SailGp, la festa è a Taranto: tutto pronto per un weekend di grande vela

Il SailGp arriva in Italia e lo fa nel suggestivo campo di regata di Taranto, il 5 e il 6 giugno, con gli 8 team in regata che scenderanno in acqua con i catamarani F50. Dopo l’esordio stagionale di Bermuda, spettacolare per molti versi, c’è curiosità intorno all’arrivo della regata in Italia. L’evento infatti sbarca nel nostro paese proprio quando sembra allentarsi la tensione delle restrizioni per il Covid, e in una comunità velica dove si respira ancora l’entusiasmo per la Coppa America di Luna Rossa. Per questo motivo il pubblico a Taranto, a terra e in mare, non dovrebbe mancare. In aggiunta a ciò le regate saranno anche trasmesse dalla Rai e da Sky, a conferma del buon momento di attenzione mediatica che vive il movimento in Italia.

Poi in acqua ci saranno i velisti degli 8 team: Usa, Australia, Nuova Zelanda, Giappone, Inghilterra, Spagna, Francia e Danimarca. James Spithill, Checco Bruni, Peter Burling, Ben Ainslie, Tom Slingsby, Nathan Outteridge, molti dei migliori velisti al mondo, tra Coppa America e classi olimpiche, sono impegnati nel SailGp che farà tappa a Taranto. Se le qualità tecniche dei protagonisti non sono in discussione, a volte sono stati gli F50 a lasciare a desiderare in fatto di manovrabilità e la formula di regate di flotta si presta all’effetto sorpresa o al rischio di incidenti. Già a Bermuda se ne sono viste delle belle con la pericolosa collisione tra Team Japan (con Checco Bruni a bordo), e Team USA con Spithill timoniere. Russel Coutts e Larry Ellison hanno scommesso su un evento che vuole portare nella vela concetti che si ispirano al mondo della Formula 1 ed essere aperto a un pubblico ampio, fatto non solo dagli appassionati di vela: i velisti però sono forti, lo spettacolo in acqua c’è, a Taranto ci sono i presupposti per vedere delle belle regate.

www.sailgp.com