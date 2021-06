Speronato da una barca a motore, velista muore in Sardegna. Cosa è successo?

Tragedia in Sardegna. Come è potuto accadere che un fisherman (le barche da pesca in stile americano) di 12 metri (Argo 1), lanciato a tutta velocità, abbia speronato in pieno giorno davanti a Portisco una barca a vela di poco meno di 10 metri (il Sea Fever), scaraventando lo skipper Alberto Filosi (69 anni, imprenditore di Legnano residente a Milano) fuoribordo, poi dilaniato e ucciso dalle eliche del motoscafo? (fonte immagine: Olbia.it)

COSA POTREBBE ESSERE SUCCESSO

A chiarire le dinamiche dell’incidente, con l’Argo 1 che è salito completamente sopra il Sea Fever, contribuirà certamente l’autopsia sul corpo dello skipper, che era a bordo assieme alla moglie, salva ma sotto shock. Uno dei punti da chiarire è se Filosi fosse finito in acqua già privo di sensi a seguito dell’urto o sia stato colpito dalle eliche del natante e ferito a morte quando era ancora vivo.

A bordo dell’Argo 1, c’erano quattro persone: una è Luigi Zambaiti, un habitué (anch’egli lombardo) del Golfo di Cugnana, dove possiede anche una seconda casa. Dalle prime dichiarazioni pare che l’uomo non avesse visto l’imbarcazione sulla sua rotta: in realtà il Sea Fever stava navigando a vela e, pur non essendo di grandi dimensioni, l’alberatura e le vele si sarebbero dovute vedere.

Va anche detto che le barche tipo fisherman, progettate per l’oceano, quando navigano in planata tengono la prua molto alta: proprio per questo, l’attenzione quando si naviga in acque vicino alla costa dovrebbe essere massima.

Cosa potrebbe essere successo? Barca in velocità e pilota automatico unito a una distrazione fatale? Un’imprudenza, un atto di imperizia, una distrazione o un guasto? Non è da escludersi on alcuna ipotesi, neanche quella che porterebbe ad ipotizzare il reato di omicidio colposo.

