Vacanze nell’Arcipelago Toscano? In barca è più bello!

Una delle mete più ambite dell’estate è sicuramente l’Arcipelago Toscano, dominato dalla splendida Isola d’Elba. La bellezza di questo arcipelago è conosciuta da anni, e infatti ogni anno le spiagge delle isole che lo compongono sono prese di mira da migliaia di turisti da maggio a settembre. Il modo migliore per godere del fantastico mare che offrono l’Isola del Giglio, Capraia o Giannutri?

Le tappe imperdibili

Fare una vacanza in barca ed evitare lo stress da “spazio vitale” in spiaggia. C’è anche da dire che la maggior parte delle calette più belle dell’arcipelago sono raggiungibili solo via mare, quindi la scelta di una vacanza in barca si rivela necessaria se volete davvero vivere il meglio delle isole toscane. Capraia, rocciosa e vulcanica, è un’oasi perfetta per chi ama lo snorkeling, le immersioni subacquee e le nuotate solitarie. Tappa obbligatoria per gli esploratori del mare è sicuramente l’isola di Giannutri, la più piccola dell’Arcipelago Toscano. È frequentata soprattutto dai subacquei, attratti dal fascino dei suoi fondali intatti, ricchi di pesci, coralli e di relitti di antiche navi da esplorare. La costa quasi rocciosa è ricca di meravigliose grotte e suggestive calette, con due piccole spiagge di ghiaia nella Cala dello Spalmatoio e nella Cala Maestra. La regina dell’Arcipelago, nonché l’isola maggiore, resta però l’Isola d’Elba. ‘Partendo da Portoferraio, antico porto adibito al trasporto del ferro dalle miniere elbane al continente, si può osservare il panorama meraviglioso dal faro di Forte Stella, con un punto di vista privilegiato su tutta l’Isola d’Elba con il suo mare e il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano. Tra le spiagge più belle dell’Isola vi consigliamo invece La Biodola, una delle spiagge più famose e visitate grazie ai suoi colori che spaziano dal verde della macchia mediterranea al blu del mare, e Fetovaia, una delle più affascinanti dell’isola grazie al promontorio che la protegge, al suo fondo di sabbia bianco e al suo mare turchese e cristallino.

Come visitare l’Arcipelago Toscano in barca

Alla Milano Yachting Week sono diverse le possibilità di fare una bella vacanza nell’Arcipelago Toscano, grazie a numerosi charter che mettono a disposizione una barca con o senza equipaggio, seguendo un itinerario prestabilito oppure costruendo su misura quello già adatto alle diverse esigenze di ciascun viaggiatore. Manca poco alle vacanze estive, l’idea di una vacanza in barca vi ha stuzzicato? Correte a prenotare alla Milano Yachting Week! Potrete visitare gli stand curiosando tra gli itinerari proposti, oppure contattare direttamente i responsabili via mail o whatsapp per costruire insieme la vostra prossima vacanza!

