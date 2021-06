Nuova linfa per lo storico produttore di motori Lombardini Marine

Kohler Engines investe nel settore marine e rilancia il brand Lombardini Marine, caratterizzato da una gamma completa di motori entrobordo, motori per generatori e di gruppi elettrogeni a 3000 giri.

Il successo dei prodotti Lombardini Marine è, da sempre, una diretta conseguenza delle caratteristiche dei suoi prodotti, che godono di compattezza, leggerezza, affidabilità e performance straordinarie.

La nuova proposizione del brand passa attraverso una gamma rinnovata, una nuova immagine coordinata, un sito web in fase di aggiornamento e la presenza ai principali appuntamenti di settore.

Non ci sono solamente novità in termini di gamma e d’immagine: una riorganizzazione della gestione della rete distributiva, infatti, permetterà a Lombardini Marine di garantire ancor più reattività ed efficienza nel processo di consegna dei prodotti: da oggi, infatti, Lombardini Marine si affida a Rama Marine per la distribuzione di motori e generatori in Italia.

In questi ultimi mesi ci si è resi conto ancor più di prima di quanto sia indispensabile possedere una logistica minuziosamente organizzata per poter garantire rapidità e continuità nella fornitura di merci: Lombardini Marine reputa questa svolta nella catena distributiva un valore aggiunto per l’affidabilità del servizio; per questo è felice di affidare questo incarico a Rama Marine, che ha sempre dimostrato grande professionalità ed efficienza.

Lombardini Marine è presente sullo stand di Rama Marine presso il Salone Nautico di Venezia (area Mare Laguna), dal 29 maggio al 6 giugno 2021.

Lombardini Marine

Lombardini Marine produce motori da oltre 90 anni e, da sempre, ha arricchito la propria gamma di prodotti con l’obiettivo di facilitare e rendere più conveniente la vita degli utilizzatori finali di applicazioni marine in tutto il mondo. L’azienda offre una gamma completa di motori diesel entrobordo e generatori – fino a 75 cavalli – adottati globalmente da costruttori del comparto marine. Lombardini Marine fa parte di Kohler Co. dal 2007. Per saperne di più, qui il sito di Lombardini Marine.

