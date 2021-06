La TAG Heuer Vela Cup non è solo il circuito di regate/veleggiate più affollato d’Italia ma ogni tappa è anche quella in cui “quasi” tutti vincono un premio e ricchi gadget.

Il circuito delle feste in mare dove chi primo arriva vince, a seconda della lunghezza, inizia sabato 5 e domenica 6 giugno in Liguria a Chiavari e sei ancora in tempo per iscriverti QUI.

Le prossime tappe sono davanti alle affascinante Eolie, in Sicilia a Capo d’Orlando Marina. sabato e domenica 19/20 giugno e ti puoi iscrivere QUI

e il 3/4 luglio in Lazio al Porto di Roma e ti puoi iscrivere QUI

Ecco quali sono i favolosi premi che si vincono e gli utili gadget che si trovano nella gift bag che ricevono tutti coloro che si iscrivono a ciascuna delle tappe della TAG Heuer Vela Cup.

PER I PIU’ BRAVI

I FAVOLOSI PREMI AD OGNI TAPPA DELLA TAG HEUER VELA CUP

I preziosi piatti ai primi di ogni classe, ce n’è per tutti!

I primi di ogni classe (stilata in base alla lunghezza e alla categoria crociera e regata) vincono un prezioso piatto argentato con incisione personalizzata. E ci sono premi speciali a sorpresa. Si tratta di almeno una trentina di premi ad ogni tappa della Vela Cup, conviene non perdere la premiazione che avviene nel tardo pomeriggio della giornata della regata!

I preziosi piatti sono offerti dal Giornale della Vela e da TAG Heuer.

Il TAG Heuer Aquaracer al vincitore assoluto in tempo compensato

Il vincitore assoluto in tempo compensato tra tutte le barche partecipanti (qualsiasi barca può aggiudicarselo!) vince il prezioso e nuovissimo TAG Heuer Aquaracer Professional 300. L’orologio che ha vinto una Coppa America è offerto da TAG Heuer, title partner della Vela Cup.

I prodotti Veneziani al vincitore assoluto in tempo reale

Il vincitore assoluto in tempo reale vince tra tutte le barche partecipanti vince una confezione di primer bicomonente Veneziani “Adherprox” adatto ad ogni tipo di supporto e una di antivegetativa ultrascorrevole Veneziani “Speedy Carbonium”.

Questi prodotti sono offerti da Veneziani.

PER I PIU’ FORTUNATI

I PREMI A SORTEGGIO AD OGNI TAPPA DELLA TAG HEUER VELA CUP

Il Garmin InReach ad estrazione tra tutti i partecipanti

Non si vince solo per abilità e per il risultato, ma anche se ti arride la fortuna. Tra tutti i partecipanti ad ogni tappa della TAG Heuer Vela Cup viene estratto il “magico” Garmin InReach, comunicatore satellitare che sa fare di tutto. Il premio è consegnato con una sacca stagna di Garmin.

InReach è offerto ad ogni tappa da Garmin.

Il tender VB200T di Yellow-V lo vince il fortunato tra chi partecipa

Un bellissimo e utile tender pneumatico VB200T di Yellow-V completamente gonfiabile che sopporta sino a 4 cv viene estratto tra tutti i partecipanti alle premiazioni della Vela Cup.

Il tender di Yellow-V è offerto da Vetus.

LA GIFT BAG

COSA CONTIENE LA BORSA DELLE MERAVIGLIE IN REGALO A TUTTI I PARTECIPANTI ALLA TAG HEUER VELA CUP

Ciascuna barca iscritta riceve in banchina al TAG Heuer Vela Cup Point una Gift Bag che contiene oltre alle istruzioni e ai numeri adesivi da apporre a prua sulle due fiancate della barca:

Dal Giornale della Vela:

-una copia della rivista

– la preziosa e ambita T – Shirt della TAG Heuer Vela Cup nella nuova edizione 2021

– tre cinture loggate Giornale della Vela

Da TAG Heuer:

– cappellino con visiera TAG Heuer

-bandiera di strallo fondo nero loggata TAG Heuer

– braccialetti da polso

Da Garmin:

– Block Notes Garmin

– “Buff” da collo Garmin

Da VetusYellowYellow-V:

– portachiavi galleggiante Vetus

– raffresca lattine

Da Veneziani:

– apribottiglie con calamita Veneziani

Da Respingo JellyFish:

– una confezione di Respingo Jellifish che allontana le meduse

– una confezione di Post Pungello Jellyfish che placa il dolore dopo la puntura delle meduse

NESSUNO COME LA TAG HEUER VELA CUP

L’avete visto qui sopra. Non c’è regata/veleggiata/festa sul mare che mette in palio a chi si distingue per mare, a chi ha fortuna ma anche solo a chi partecipa una miriade di premi come la TAG Heuer Vela Cup 2021. Un motivo in più per partecipare, divertirvi e vincere. Con qualsiasi barca, di ogni dimensione e tipologia!