TAG Heuer VELA Cup Chiavari, ci si diverte anche a terra

La prima tappa della TAG Heuer VELA Cup di quest’anno va in scena tra pochi giorni: dal 5 al 6 giugno l’appuntamento è a Chiavari, in provincia di Genova, proprio al centro del magnifico e famosissimo Golfo del Tigullio.

La bella cittadina ligure di Chiavari infatti, anche se meno nota rispetto a destinazioni più conosciute come Santa Margherita Ligure e Sestri Levante, proprio con loro condivide l’appartenenza a questo arco di costa delimitato a ovest dal Monte di Portofino e a est dalla baia di Riva Trigoso.

È iniziata alla fine dell’Ottocento la trasformazione nautica e balneare che ha trasformato Chiavari in un centro turistico molto amato da chi ama fare vacanze all’insegna di bagni di mare e tintarella ma soprattutto in barca.

Non sorprende allora che proprio qui ci sia lo scenario perfetto per la prima tappa della TAG Heuer VELA Cup: competizione che come sempre è aperta a ogni tipo di barca a partire da 4 metri, senza la richiesta di alcun certificato. Vince chi arriva primo, con divisioni per classi omogenee di lunghezza, categorie “crociera” e “regata”.

Prima e dopo la veleggiata il Marina di Chiavari Calata Ovest (www.marinadichiavari.it) del Gruppo Marinedi, che è anche base di lancio perfetta per andare ad esplorare a vela il mare azzurro della Riviera Ligure, offre ormeggi gratuiti alle barche che vengono da fuori area Tigullio per partecipare alla VELA Cup.

E poiché la “Regata” non dura più di tre o quattro ore – il percorso infatti è costiero, nel Golfo del Tigullio: si parte da Chiavari e si tocca Santa Margherita Ligure e Portofino – vale allora la pena scoprire anche a terra le bellezze che offre la cittadina di Chiavari.

Se allora nella scenografica piazza Mazzini saranno ospitate le premiazioni di sabato (dalle ore 19) e domenica dove, rispettando tutte le norme anti covid, si possono festeggiare i vincitori, nel cuore del borgo è bello passeggiare per scoprire i “carrugi” e le viuzze dello shopping.

Tra le botteghe che vendono i prodotti tipici del Tigullio e i tavolini dei ristoranti, ai quali correre a sedersi per non perdere un assaggio della gustosa cucina del territorio. E grazie all’impegno dei commercianti del Comune di Chiavari tutti coloro che partecipano alla TAG Heuer VELA Cup potranno godere di condizioni riservate non solo presso proprio diversi negozi e ristoranti ma anche in hotel e bar di Chiavari

