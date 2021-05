151 Miglia, ad Arca SGR i line honours

Partita alle tre del pomeriggio di ieri da Livorno, la 151 Miglia ha già i suoi primi arrivati. Lo avevano detto chiaro e tondo, Furio Benussi con il suo Fast & Furio Sailing Team a bordo del Maxi 100 Arca SGR: “Facciamo la 151 Miglia per conquistare le line honours”. I grandi favoriti per la vittoria in tempo reale non hanno deluso le aspettative: hanno tagliato la linea d’arrivo di Punta Ala dopo 161 miglia percorse e 15 ore, 42 minuti e 20 secondi. Poche, ma non sufficienti a battere il record fatto registrare da Rambler 88: 13 ore, 58 minuti (segnato nel 2019 in 13 ore, 50 minuti e 58 secondi).

Furio Benussi ha commentato: “Quello che dovevamo e potevamo fare lo abbiamo fatto, sono molto soddisfatto dei numeri e delle prestazioni della nostra barca e del lavoro di tutto l’equipaggio; entrambi si sono dimostrati pienamente all’altezza”.

Il tattico Lorenzo “Rufo” Bressani, regatante navigato ma alla sua prima 151 Miglia, ha raccontato che “fino al passaggio alla Giraglia eravamo in linea con i tempi, poi ci siamo trovati nel mezzo di 3 ore di bonaccia che di fatto hanno chiuso ogni ipotesi di record (mancato per 42 minuti). E’ stata una regata senza grosse complicazioni tattiche in cui il grosso del lavoro lo hanno svolto i ragazzi chiamati a molti cambi vele poiché si è regatato con vento da 0 a 25 nodi con la massima pressione incontrata all’alba tra le Formiche a Punta Ala”.

Alle spalle di Arca SGR, il Mylius 80 Twin Soul B del “signor Mylius” Luciano Gandini (che di recente ha lasciato il testimone del cantiere alla figlia Valentina, leggi QUI) che ha concluso il percorso in 17 ore, 37 minuti e 42 secondi e Pendragon VI, il Davidson 69 di Nicola Paoleschi e Carlo Alberini (barca che è una presenza fissa alla 151 Miglia, con tante line honours in cascina), che ha chiuso in 19 ore 13 minuti e 28 secondi.

