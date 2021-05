E’ finita la TAG Heuer VELA Cup Med Odyssey, scopri chi ha vinto!

I primi hanno già tgliato il traguardo alla TAG Heuer VELA Cup Med Oyssey! Chi è il vincitore mondiale assoluto della regata? Si è parlato di lui, ci ha fatto emozionare, ci ha fatto sorridere, l’eroe di questa regata è senza dubbio Kasihan, colui che ha fatto la regata al contrario, doppiando prima Creta poi Madeira, stanotte, per primo ha tagliato il traguardo di Cagliari.

Il primo della classifica di chi ha fatto la regata “per il verso giusto”, è contro ogni aspettativa è SEMA35, secondo classificato per lo skipper di Ethio05@torc_eSport, terzo posto per l’orginale BigBalls.

Troviamo al numero 11 La Semillante, che ha dominato la classifica per quasi tutto il tempo di regata, invece l’italiano che si aggiudicherà il prezioso cronografo TAG Heuer Aqua Racer è Baker@221B in 63° posizione mondiale, ma il primo tra i nostri ‘Paisà!

La maggior parte dei partecipanti, deve ancora tagliare il traguardo di Cagliari, alcuni stanno risalendo le coste tunisine, altri stanno passando addirittura per lo stretto di Messina nel tentativo di guadagnare qualche miglio.

Premiazione: Giovedì 3 giugno alle 13:00, in una diretta straordinaria dedicata alla premiazione e ai commenti di tutti i protagonisti, gli sponsor, i partner. Saranno ufficializzati tutti i premi e i campioni racconteranno la loro vittoria.

La TAG Heuer VELA Cup Med Odyssey ha registrato un totale di 52000 barche. A tutti i loro skipper va il grazie per aver gareggiato e reso epica quella che verrà sempre ricordata come la più grande regata nella storia del mediterraneo.

Una regata strepitosa questa, che ci ha fatto svegliare di notte, ci ha coinvolto, ha creato suspance e ha aacceso gli animi. Insomma una regata vera e propria, on solo virtuale! Una regata virtuale si, ma che è stata in grado di suscitare vere emozioni e alla fine non è questo il motivo per cui si fanno regate?

COSA E’ LA TAG HEUER VELA CUP MED ODYSSEY

La TAG Heuer VELA Cup Med Odyssey è la più grande regata virtuale nella storia del Mediterraneo, 4.600 miglia a bordo di superbarche tutte uguali, di 100 piedi come il velocissimo Maxi Comanche, 50.000 concorrenti da ogni parte del mondo, tra cui grandi protagonisti della vela italiana e internazionale. Premi da capogiro per i primi classificati ma non solo. Non vi serve altro che un tablet, un pc o uno smartphone. Perché la TAG Heuer VELA Cup Med Odyssey è interamente online! Qui il tutorial per imparare a navigare “in digitale” e tutti i segreti della regata virtuale più importante del Mediterraneo.

COSA SERVE PER GIOCARE… GRATIS!

Si gioca dal Browser, dal Tablet o dallo Smartphone. Dal computer fisso non serve installazion, basta cliccare direttamente QUI. Su dispositivi smart, si gioca dalla App Virtual Regatta Offshore disponibile per Android e iPhone. Il gioco è lingua Italiana.

E’ GRATIS, basta registrarsi al gioco. Chi si registra con il form in calce, vedrà il proprio nome pubblicato sulla rivista cartacea tra i partecipanti della Tag Heuer VELA CUP Med Odyssey e potrà esser contattato durante le dirette giornaliere dell’evento.

Non è obbligatorio rimanere rimanere collegati, …. la barca continua a navigare da sola sulla rotta impostata anche quando sei disconnesso, e infine…

Premi incredibili!

