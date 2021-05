Siamo alle battute finali della TAG Heuer VELA Cup Med Odyssey, giorno 14, e in teoria, come vediamo dalla cronaca live, tra circa 10 ore, il primo in classifica (che al momento in cui scriviamo è La Sèmillante) dovrebbe tagliare il traguardo di Cagliari.

Una regata tra le più avvincenti dal Mediterraneo che sta vedendo in gara oltre 52mila skipper da tutto il mondo. Una regata internazione che come poche ha saputo accendere gli animi e creare un fortissimo coinvolgimento.

In questo momento il gruppo di testa sta passando sotto le coste siciliane per far rotta verso Cagliari, vediamo anche altri skipper che invece hanno preferito tenersi più vicino alle coste tunisine.

Chi vincerà? Appuntamento a domani in cui ci sarà sicuramente già un vincitore!

COSA E’ LA TAG HEUER VELA CUP MED ODYSSEY

La TAG Heuer VELA Cup Med Odyssey è la più grande regata virtuale nella storia del Mediterraneo, 4.600 miglia a bordo di superbarche tutte uguali, di 100 piedi come il velocissimo Maxi Comanche, 50.000 concorrenti da ogni parte del mondo, tra cui grandi protagonisti della vela italiana e internazionale. Premi da capogiro per i primi classificati ma non solo. Non vi serve altro che un tablet, un pc o uno smartphone. Perché la TAG Heuer VELA Cup Med Odyssey è interamente online! Qui il tutorial per imparare a navigare “in digitale” e tutti i segreti della regata virtuale più importante del Mediterraneo.

COSA SERVE PER GIOCARE… GRATIS!

Si gioca dal Browser, dal Tablet o dallo Smartphone. Dal computer fisso non serve installazion, basta cliccare direttamente QUI. Su dispositivi smart, si gioca dalla App Virtual Regatta Offshore disponibile per Android e iPhone. Il gioco è lingua Italiana.

E’ GRATIS, basta registrarsi al gioco. Chi si registra con il form in calce, vedrà il proprio nome pubblicato sulla rivista cartacea tra i partecipanti della Tag Heuer VELA CUP Med Odyssey e potrà esser contattato durante le dirette giornaliere dell’evento.

Non è obbligatorio rimanere rimanere collegati, …. la barca continua a navigare da sola sulla rotta impostata anche quando sei disconnesso, e infine…

Premi incredibili!

Il 15 maggio inizia la grande avventura: 4.600 miglia in Mediterraneo in solitario, decine di migliaia di iscritti, su barche velocissime di 100 piedi… Ti colleghi quando vuoi, la barca la manovri con il tuo device e quando non ci sei va da sola. Chiunque può partecipare, gratis. Benvenuto alla TAG Heuer VELA Cup Med Odyssey.

Se ti registri con questo form alla TAG Heuer VELA Cup Med Odyssey, oltre a concorrere agli oltre 50 premi in palio:

il tuo nome sarà pubblicato sul numero di luglio del Giornale della Vela nel grande reportage sulla THVC Med Odyssey

sul numero di luglio del Giornale della Vela nel grande reportage sulla THVC Med Odyssey puoi essere selezionato per partecipare alle dirette web con i nostri speaker dal 15 al 31 maggio

