ANTEPRIMA VIDEO Bavaria C38, “Questo non è un (vecchio) Bavaria”

“Questo non è un Bavaria”. Devo ammetterlo, è il mio primo pensiero appena vedo ormeggiato in banchina il nuovo Bavaria C38 (11,38 x 3,98 m), che al Salone Nautico di Venezia è esposto in anteprima mondiale. Il pensiero è viziato dal fatto che in passato ho navigato molto sui Bavaria di vecchia generazione: barche comodissime e votate alla crociera pura, senza compromessi.

E invece qui siamo di fronte a qualcosa di completamente diverso, “stravolto” dalla mano di Maurizio Cossutti (e del suo studio, che ha curato l’intera C-Line di Bavaria) la cui filosofia è chiara. Le barche devono sono fatte per navigare bene, e veloce. “Pensa che un altro modello, senza tavolo in pozzetto, con vele performante, pesi all’osso farà un bel po’ di regate e secondo me ne vincerà molte”, mi racconta orgoglioso Claudio Bacchelli di Albatros Rimini, importatore Bavaria per l’Italia, mostrandomi sul suo smartphone le foto del C38 “da corsa”.

Qui l’intervista in cui Claudio Bacchelli ci racconta le caratteristiche salienti della barca

Quello su cui siamo, invece, è una versione votata alla crociera: fiocco autovirante, tre cabine e due bagni (molto spaziosi), ma tant’è quell’aria da barca in grado di correre rimane tutta. “A motore sono andato a 7 nodi con 2.200 giri, nel trasferimento fino a Venezia”, svela Bacchelli. “Vuol dire che le forme dello scafo sono azzeccate”.

Uno scafo con prua arrotondata e una carena a V, che sposta il baglio massimo verso poppa. Questo fa sì che il pozzetto abbia spazi davvero extralarge, considerato che siamo su una barca che ha uno scafo di 10,99 metri.

Prendiamo ad esempio il baglio: 3,98 m. Il vecchio Bavaria Cruiser 38 aveva un baglio di 3,86 metri, spostato più a prua. In più, la barca presentava il timone singolo, mentre sul nuovo C38 la doppia ruota fa sì che a poppa lo spazio sia maggiore e più aperto.

Sottocoperta – bello e tradizionale il legno scuro, anche se ovviamente sono disponibili varie tonalità – la versione che ho visitato ha tre cabine (armatoriale a prua e due doppie a poppa), ma è possibile averla in varie configurazioni, con due o tre cabine, con uno o due bagni.

Il prezzo della barca? “Sui 175-180.000 IVA esclusa per averla “chiavi in mano”, pronta a navigare, compreso il trasporto”, dice Bacchelli.

E.R.

BAVARIA C38, TUTTI I NUMERI