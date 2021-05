Nasce la grande festa della vela triestina. Si chiama YES

La vela è ufficialmente ripartita, in questo 2021. L’Italia brulica di iniziative: saloni nautici (come quello di Venezia, che parte il 29 maggio), regate d’altura (la prossima è la 151 Miglia: 250 iscritti, partenza il 30 maggio), eventi e open days.

Anche Trieste, capitale riconosciuta della vela, non è rimasta con le mani in mano: arriva dal 14 al 18 luglio luglio YES, acronimo di Yachting Entertainment Show, una grande festa della vela che avrà il suo fulcro in quattro eventi.

Un ottimo antipasto estivo in vista della 53ma Barcolana (1-10 ottobre 2021)…

PRIMA I GIOVANI

Dal 14 al 16 luglio vanno in scena i giovanissimi con la prima edizione della Optimist Gold Cup, manifestazione che porterà i migliori giovani velisti di ogni nazione a sfidarsi nel Golfo di Trieste, insieme ad altre centinaia di coetanei.

LO SPETTACOLO DEI MAXI

In contemporanea (14-16 luglio) il Golfo ospiterà la grande vela dei Maxi, con il primo Trofeo MAXI ON che prevede un percorso affascinante attraverso l’Adriatico: partenza da Trieste il 14, arrivo a Pola, in Croazia. Poi da Pola il 15 si parte verso Venezia, e infine il 16 ultima tappa Venezia-Trieste, con arrivo di fronte a Piazza Unità e successiva premiazione.

CUCINA E REGATA

Non è finita qui: YES coinvolge il territorio con una speciale formula: Regionando FVG (Festival Vela Gusto), dal 14 al 17 luglio. In una 4 giorni di regate in notturna da disputare su barche monotipo, si affronteranno le regioni dell’Alpe Adria, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, Austria, Slovenia, Croazia, in una duplice sfida: sportiva in mare e gastronomica a terra, valida per l’assegnazione di due trofei distinti e con la partecipazione di chef stellati in una particolarissimo cooking contest nel quale skipper e chef si scambieranno i ruoli per un giorno. Oltre alle gare infatti, ogni regione concorrerà ad una speciale classifica anche con show cooking ed esposizione dei prodotti tipici.

LA GRANDE FESTA IN MARE

Infine il 18 luglio la grande festa che mira a diventare grande appuntamento estivo fisso per tutti gli appassionati. Il Trofeo YES, una regata aperta a tutte le barche lungo la costiera triestina com arrivo, dopo aver sfiorato il castello di Miramare, di fronte a Piazza Unità.

Compatibilmente con l’andamento della pandemia e della diffusione del vaccino destinato a contrastarla, è possibile ipotizzare l’allestimento di un villaggio ospitalità sulle rive di Trieste con spazi espositivi di artisti, di musicisti e di tutti coloro che vorranno raccontare la propria storia o le proprie idee, anche in considerazione del fatto che due eventi, Primo Trofeo YES e MAXI ON, si concluderanno proprio davanti ad una delle piazze più belle del mondo.