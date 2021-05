Calipso Group è il nuovo rappresentante italiano per Zhik

La Calipso Group è stata nominata dal brand di abbigliamento nautico zeoleandese Zhik come nuova rappresentante per l’Italia. Guidata da Riccardo Colla, che ha oltre 10 anni di esperienza nell’abbigliamento tecnico marittimo, la Calipso Group è composta da un team di agenti sul territorio italiano e si avvale di esperti velisti.

Il team di Calipso contatterà tutti i rivenditori italiani per dare loro l’opportunità di visionare e ordinare la nuova ed entusiasmante collezione della Stagione 2022 nelle prossime settimane.

La Calipso Group, già agente per i motori fuoribordo elettrici Remigo, per la linea di abbigliamento North Sails Performance, per le Houseboat del marchio Relax Boat altri brand di eccellenza nel made in Italy come ad esempio Essere Style, fornisce anche servizi di consulenza ad aziende nel settore nautico.

Riccardo Colla commenta: “Siamo davvero entusiasti di lavorare con Zhik. Conosco il marchio da molti anni e rispetto la sua reputazione internazionale. Abbiamo in programma di riposizionare il marchio nei negozi nautici e ottenere in Italia la stessa immagine di alto livello che la contraddistingue nel resto del mondo.

Ci concentreremo sulla collaborazione con nuovi punti vendita per offrire la gamma completa di abbigliamento Offshore oltre che a implementare quelli che attualmente seguono la linea Dinghy e lavoreremo su alcuni progetti specifici con Sailing Team ed aziende di livello”.

Simon Payne, direttore vendite di Zhik, aggiunge: “Siamo lieti di lavorare con Riccardo e il team di Calipso, avendo loro eccellenti conoscenze e contatti nel mercato italiano. Stanno dimostrando un’immensa energia e stanno imparando a conoscere rapidamente la nostra gamma di prodotti. L’offerta dei prodotti Zhik è in continua evoluzione, pronta a coprire l’intera richiesta del settore nautico, partendo dal Corporate fino ad arrivare all’Offshore con una particolare attenzione al mondo Dinghy”.

CONTATTI CALIPSO GROUP:

+39 3471382852

Email: commerciale@calipsogroup.eu

Web: www.calipsogroup.eu

PARTECIPA DA PROTAGONISTA ALLA PIU’ GRANDE REGATA VIRTUALE DEL MEDITERRANEO!

Il 15 maggio inizia la grande avventura: 4.600 miglia in Mediterraneo in solitario, decine di migliaia di iscritti, su barche velocissime di 100 piedi… Ti colleghi quando vuoi, la barca la manovri con il tuo device e quando non ci sei va da sola. Chiunque può partecipare, gratis. Benvenuto alla TAG Heuer VELA Cup Med Odyssey.

Se ti registri con questo form alla TAG Heuer VELA Cup Med Odyssey, oltre a concorrere agli oltre 50 premi in palio:

il tuo nome sarà pubblicato sul numero di luglio del Giornale della Vela nel grande reportage sulla THVC Med Odyssey

sul numero di luglio del Giornale della Vela nel grande reportage sulla THVC Med Odyssey puoi essere selezionato per partecipare alle dirette web con i nostri speaker dal 15 al 31 maggio

