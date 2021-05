Incredibile rimonta italiana di falcon470 nella top ten globale della TAG Heuer VELA Cup Med Odyssey… e record di iscritti giornalieri. 50400 barche in acqua!

Incredibile risultato nelle ultime ore della TAG Heuer VELA Cup Med Odyssey per la barca italiana del campione falcon470, che rimonta la classifica globale ed entra nella top 10 mondiale raggiungendo per la prima volta la settima posizione rispetto a tutti i giocatori del mondo,mettendo così in difficoltà i francesi abituati a esser dominanti delle prime 20 posizioni e gli svizzeri nel mar di Creta.

Nell’ immagine vediamo proprio il testa a testa di falcon470 contro gli skipper francesi e svizzeri iniziato ieri pomeriggio in uno scontro senza tregua che è durato tutta la notte. Sempre più followers italiani fanno il tifo per falcon470 e stanno seguendo la sua rotta per carpire la sua tattica vincente.

Ora che le barche di testa hanno raggiunto il mar di Creta, dove è tornato a soffiare il vento e i maxi 100 piedi tornano a filare sopra i 15 nodi, la lotta al decimo di miglio si gioca al secondo, piccole variazioni di rotta e calcoli tattici da veri esperti.

Mentre osserviamo l’incredibile rimonta della barca italiana falcon470, la seconda notizia è il record di iscritti giornalieri alla TAG Heuer VELA Cup Med Odyssey. Il grande successo di questa avventura virtuale è confermato da un boom di partecipazioni last minute (ricordiamo puoi entrare in regata in qualsiasi momento) e dal numero totale di barche in acqua che ha raggiunto i 50400 iscritti.

Oggi sarà una giornata decisiva: capiremo chi passerà la boa di Creta per primo…. ma inizieremo a guardare anche come se la cavano gli equipaggi non professionisti e i team, la cui classifica, basandosi sui tempi medi, è già vicina a quella definitiva.

COSA E’ LA TAG HEUER VELA CUP MED ODYSSEY

La TAG Heuer VELA Cup Med Odyssey è la più grande regata virtuale nella storia del Mediterraneo, 4.600 miglia a bordo di superbarche tutte uguali, di 100 piedi come il velocissimo Maxi Comanche, 50.000 concorrenti da ogni parte del mondo, tra cui grandi protagonisti della vela italiana e internazionale. Premi da capogiro per i primi classificati ma non solo. Non vi serve altro che un tablet, un pc o uno smartphone. Perché la TAG Heuer VELA Cup Med Odyssey è interamente online! Qui il tutorial per imparare a navigare “in digitale” e tutti i segreti della regata virtuale più importante del Mediterraneo.

COSA SERVE PER GIOCARE… GRATIS!

Si gioca dal Browser, dal Tablet o dallo Smartphone. Dal computer fisso non serve installazion, basta cliccare direttamente QUI. Su dispositivi smart, si gioca dalla App Virtual Regatta Offshore disponibile per Android e iPhone. Il gioco è lingua Italiana.

E’ GRATIS, basta registrarsi al gioco. Chi si registra con il form in calce, vedrà il proprio nome pubblicato sulla rivista cartacea tra i partecipanti della Tag Heuer VELA CUP Med Odyssey e potrà esser contattato durante le dirette giornaliere dell’evento.

Non è obbligatorio rimanere rimanere collegati, …. la barca continua a navigare da sola sulla rotta impostata anche quando sei disconnesso, e infine…

Premi incredibili!

