Il catamarano eco, veloce e smontabile si chiama IC 36

Si chiama IC 36 ed è un catamarano con una filosofia a metà tra la vela sportiva e la crociera. Il marchio, Indipendent Catamarans, propone questa entry level dai concetti interessanti. Una barca leggera, tutta rete a prua, dotata di serve verticali regolabili, ma con un’impostazione di manovre di stampo crocieristico. In pozzetto è previsto un hardtop per migliorare il comfort degli ospiti, le timoniere saranno invece a barra. La particolarità di questa barca è anche quella di essere Green da un punto di vista energetico. Nessun combustibile fossile verrà bruciato. La propulsione è di Oceanvolt e prevede anche un idrogeneratore. Potenti pannelli solari Solbian garantiranno poi una sufficiente riserva di energia immagazzinata tramite un banco di batterie marine al litio.

Ma le particolarità di questo cat non finiscono qui. Il trasporto in auto o in container in tutto il mondo rende l’IC36 una soluzione unica per un multiscafo di queste dimensioni. Niente più viaggi di consegna dispendiosi in termini di tempo o potenzialmente pericolosi, questo cat è infatti assimilabile in modo relativamente semplice e facilità di non poco le opzioni possibili di trasporto.

Lunghezza f.t.: 11 m

Larghezza: 10,82 m

Larghezza:6,2

Peso:2,5 – 3 t

Immersione:0,85 – 2 m / 2,79

Randa:42

Fiocco:18 sqm / 194 sq ft

www.indipendentcatamaran.com