I triestini alla conquista del Tirreno con il Maxi 100 ARCA SGR

La vittoria in tempo reale (line honours) al Challenge per il 30° anno del Moro di Venezia di Ravenna, a breve la 151 Miglia e una serie di regate in Tirreno prima di ritornare in Adriatico. Inizia così la stagione del progetto, tutto italiano a maggioranza triestina, del maxi 100 ARCA SGR condotto da Furio Benussi con il Fast and Furio Sailing Team.

Una sfida che, con i guidoni dello Yacht Club Adriaco, dello Yacht Club de Monaco e il forte messaggio di One Ocean Foundation, toccherà dodici tra le più importanti regate del calendario 2021 suddiviso tra il Tirreno e l’Adriatico. Trofei che in passato hanno già più volte arricchito la bacheca del Fast and Furio Sailing Team attraverso i successi ottenuti nei precedenti programmi agonistici del Team.

IL PROGRAMMA

La rinnovata partnership nel 2021 tra il brand Arca Fondi SGR e il plurititolato Fast and Furio Sailing Team ha già avuto un prologo vincente lo scorso 16 maggio a Ravenna in occasione del primo Challenge dedicato al 30° Anniversario del Moro di Venezia (vincitore nel 1991 a San Diego del Campionato del Mondo IACC) ma che entrerà nel vivo in occasione dell’attesa 151 Miglia (regata già vinta dal Team nel 2018) che scatterà da Livorno domenica 30 maggio.

ARCA SGR punta a conquistare la line honours di questo evento affermatosi in pochi anni come uno dei più importanti del Mediterraneo e, meteo permettendo, a riscrivere il record della regata (fissato dall’americano Rambler nel 2019 in 13 ore, 50 minuti e 58 secondi).

L’appuntamento successivo sarà due settimane dopo con l’iconica Rolex Giraglia, un Trofeo ambito da qualsiasi velista (già conquistato da Furio Benussi nel 2001 e nel 2004). La regata che quest’anno partirà da Sanremo, per arrivare a Genova dopo il passaggio allo scoglio della Giraglia, avrà quale prologo la regata costiera tra Genova e Sanremo (13 giugno).

A fine agosto il Team tornerà in regata in occasione della sfida offshore Palermo – Montecarlo (il Team vinse su questo percorso nel 2007 e nel 2008), irrinunciabile regata per tutto il mondo Maxi, prima di raggiungere Portocervo per la lunga settimana della Maxi Yacht Rolex Cup (vinta nel 2001 e nel 2008), una regata che da sola vale una stagione.

ARCA SGR farà quindi rotta in Adriatico dove, nell’arco di un mese tra Trieste e Venezia, si disputeranno sette regate in sequenza in cui il Fast and Furio Sailing Team proverà a riconfermare il filotto record di vittorie e imbattibilità (segnato nel 2018 con 5 successi su 5). Venerdì 29 settembre ARCA SGR sarà al via della regata di casa (Yacht Club Adriaco), la 60° edizione della Trieste – San Giovanni – Trieste la più antica regata offshore dell’Adriatico, di cui il Fast and Furio Sailing Team detiene il titolo (oltre ai successi nel 2001 e 2019), nonché il record. Questa sfida sarà anche l’evento di apertura del nuovo circuito Maxi Yacht Adriatic Series (MYAS) fortemente voluto dallo Yacht Club Adriaco insieme agli altri due Club ultracentenari dell’Adriatico (la Società Nautica Pietas Julia e la Compagnia della Vela Venezia) e disputato con formula IRC.

Nel primo lungo fine settimana di ottobre ARCA SGR regaterà alla Portopiccolo Maxi Race (vittorie nel 2015, 2017, 2018 e 2020) e, successivamente, nel 50° Trofeo Bernetti (valido anche quale seconda tappa MYAS) nel cui albo d’oro il Team compare cinque volte (1999, 2015, 2017, 2018, 2020). La seconda domenica di ottobre è sinonimo di Barcolana, il cui Trofeo è già stato per quattro volte nelle mani degli uomini del Fast and Furio Sailing Team (2005, 2016, 2017, 2018) e dove ARCA SGR si presenta sulla linea di partenza con una sola missione.

Giovedì 14 ottobre ARCA SGR tornerà a misurarsi in una prova offshore, difendendo il titolo IRC e la line honours conquistate lo scorso anno nella prima edizione della Trieste Venezia – Two Cities One Sea (valido anche quale terza tappa MYAS). La regata sarà quindi il prologo del fine settimana agonistico a Venezia dove sabato 16 ottobre si disputerà il “grand prix” della Venice Hospitality Challenge (regata vinta nel 2015, 2017, 2018) in cui ARCA SGR sarà abbinata come sempre al Ca’ Sagredo Hotel, prima dell’ultimo impegno di stagione con la Veleziana (Trofeo conquistato nel 2015), evento che vale doppio in quanto atto finale e decisivo per la classifica del circuito Maxi Yacht Adriatic Series.

IL TEAM

Il Fast and Furio Sailing Team ha sempre perseguito un solo obiettivo nella composizione del proprio equipaggio: accogliere giovani velisti italiani dalle grandi potenzialità affiancandoli ad atleti di esperienza in un percorso di crescita comune sotto il profilo agonistico. Ne è un esempio il gradito ritorno a bordo di Nicholas Brezzi, ex canoista azzurro che ha vissuto la propria trasformazione in velista vivendo le prime esperienze con i ragazzi di Furio Benussi e che, grazie al proprio talento, è riuscito a essere tra i titolari inamovibili a bordo di Luna Rossa nell’ultima sfida di Coppa America.

L’amicizia è da sempre uno dei fattori fondamentali nei successi del Team e l’elemento che per tutti rappresenta il vero “turbo” a bordo del maxi 100 ARCA SGR. Ad affiancare Furio Benussi nel ruolo di tattico ci sarà Lorenzo “Rufo” Bressani, cosi come a bordo non mancherà, anche in questa stagione, l’esperienza di Stefano Spangaro. Una novità a completare l’afterguard di ARCA SGR è rappresentata dal nome di Vittorio Bissaro, olimpico a Rio 2016 e Campione del Mondo Nacra 17.

UN MESSAGGIO NON SOLO PER IL MARE

Il Fast and Furio Sailing Team è fortemente convinto di come una sfida alla ricerca del successo oggi non possa più essere tale esclusivamente sotto il profilo agonistico, ma debba contenere in sé concreti obiettivi rivolti al sociale, attraverso azioni che possono assumere molteplici forme.

Furio Benussi e il Fast and Furio Sailing Team sono dalla prima ora promotori di One Ocean Foundation e della Charta Smeralda, i cui valori sono stati trasmessi dal team in varie occasioni dal 2018, rivolgendosi in particolare alle nuove generazioni e ai bambini. Un target non casuale perché tutti i membri del team hanno un legame profondo con il mare e la vela, attraverso una passione personale iniziata al timone di un optimist e da lì mai più spentasi.

Tutta l’attività del maxi 100 ARCA SGR, sia in regata sia al di fuori delle competizioni, sarà improntata alla salvaguardia del pianeta blu. Tutti i materiali (a cominciare dagli allestimenti dell’odierna conferenza stampa per proseguire poi con quelli dell’hospitality del Team) sono prodotti esclusivamente in materiali riciclati e certificati “PVC free” così come tutto il materiale plastico che il team utilizzerà durante la stagione verrà riciclato. Nulla sarà lasciato al caso e il rispetto del codice etico della Charta Smeralda sarà garantito da due “Reco” (responsabili ecologici per tutto ciò che concerne la vita del team sia in mare, sia in banchina). Acqua Mood fornirà il proprio supporto nel pieno rispetto delle regole attraverso una nuova bottiglia 100% riciclata e riciclabile.

Il Team anche nella stagione 2021 vestirà i capi tecnici di Slam tra i quali una giacca termica realizzata con un filato di derivazione vegetale che utilizza i gusci dei chicchi di caffè.

Oltre a ricoprire il ruolo di “Ocean Defenders” il Fast and Furio Sailing Team si è impegnato a comunicare con forza, nei fatti, anche ulteriori messaggi dedicati in particolare ai più piccoli. Nel 2021 il team sarà infatti nuovamente impegnato al fianco dell’Associazione “Io Do Una Mano” fortemente sostenuta dal partner Acqua Mood con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle molteplici possibilità di riutilizzo della plastica; perché oltre a salvaguardare l’ambiente un corretto uso della plastica può servire a raggiungere obiettivi tangibili come quelli a cui lavora l’Associazione “Io Do Una Mano”, che riesce a trasformare con le attuali tecnologie 3D la plastica riciclata in arti artificiali per bambini che, per patologie o infortuni, necessitano di tali protesi. Una soluzione fondamentale per garantire la migliore qualità di vita a questi bambini e alle loro famiglie, in particolare nelle fasi di crescita ed evoluzione fisica dei bambini che richiedono continui aggiornamenti e risposte in tempi immediati.

Il Fast and Furio Sailing Team sarà poi vicino ai bambini anche attraverso il progetto “Sailing for Children” firmato da “Il Porto dei Piccoli” insieme all’Ospedale Infantile Gaslini di Genova: in occasione della presenza del Team a Genova per la Rolex Giraglia l’equipaggio del Fast and Furio Sailing Team organizzerà delle sessioni di allenamento molto speciali in cui avrà il piacere di avere a bordo piccoli velisti che, più di chiunque altro, conoscono e vivono quotidianamente con coraggio il senso della parola “sfida”.

Prosegue inoltre anche nel 2021 l’attività di Furio Benussi come ambassador dellla Fondazione Laureus.

La stagione di regate 2021 del maxi 100 ARCA SGR è resa possibile grazie alla sinergia con Amagis Capital, Pacorini, CiviBank, Foss Marai, Ca’ Sagredo Hotel, Dobner, RH+, Armare Ropes, Slam, Marlin Yacht Paints, Acqua Mood.

LE DICHIARAZIONI

Furio Benussi, timoniere ARCA SGR e team leader del Fast and Furio Sailing Team – “Sono davvero emozionato, come mai mi era successo alla vigilia di una stagione di regate, pensando al grandissimo programma che ci aspetta tanto in mare, quanto a terra. Un programma a cui io e tutto il team teniamo tantissimo e porteremo avanti con un’energia che non abbiamo mai avuto in questi termini in passato. Si tratta di una sfida articolata, intensa e per la quale non abbiamo mai smesso di lavorare, giorno per giorno, anche quando siamo stati lontani dal campo di regata; in tal senso devo ringraziare di cuore tutti i miei ragazzi, in particolare coloro che non sono mai sotto i riflettori e che hanno reso possibile tutto ciò. La mia felicità nasce anche pensando alla straordinaria sinergia che si è instaurata al fianco e a fondamento di questo progetto sportivo ed extrasportivo, tra tutti i partner del team che hanno creduto e continuano a spingerci verso traguardi sempre più belli ed ambiziosi con una passione rara. Tra qualche ora saremo a Livorno per la nostra prima regata 2021 in Tirreno, con uno scafo che ha un’anima nuova perché, pur se esternamente non vedete particolari modifiche estetiche, il cuore e l’anima di ARCA SGR sono stati profondamente rinnovati alla ricerca di ulteriori margini di miglioramento nella performance in ogni condizione. Non vediamo l’ora quindi di misurarci con i migliori avversari in ognuna delle sfide che ci attendono in questa mai così attesa stagione di regate”.

Ugo Loeser, Amministratore Delegato di Arca Fondi SGR – “Siamo orgogliosi di essere al fianco della sfida del Fast and Furio Sailing Team anche in questa stagione, continuando a riconoscerci negli obiettivi, nella passione e nella voglia di crescere giorno per giorno da parte di tutti gli uomini che vivono e condividono questa avventura che trascende il semplice aspetto sportivo. La scelta di essere con il nostro nome a bordo di questo Maxi nasce anni addietro sulla base dei successi del Team e oggi trova ulteriore conferma in un percorso che guarda al presente e al futuro con una forte identificazione reciproca e una visione che segue di pari passo i risultati del team. Pensiamo che la vela sia uno dei settori più efficaci e di qualità per sviluppare temi di comunicazione e di visibilità di un brand come Arca Fondi SGR che fonda il proprio lavoro quotidiano e il raggiungimento dei propri obiettivi attraverso un grande spirito di squadra in cui si innesta una forte passione e una continua evoluzione nella ricerca della migliore performance. Oggi nella gestione del risparmio la performance si coniuga con la sostenibilità e il rispetto dei criteri ESG; è anche per questo che ci identifichiamo nelle tante iniziative del fantastico equipaggio del Fast and Furio Sailing Team”.

Riccardo Bonadeo, Vicepresidente esecutivo One Ocean Foundation – “Da uomo di vela sono lieto di riscontrare come tutto il nostro mondo continui a essere in prima linea e protagonista nel contribuire fattivamente alla diffusione del messaggio di One Ocean Foundation. La nostra Fondazione continua a crescere ed espandere la propria attività in molteplici direzioni e sono davvero orgoglioso di Furio Benussi e tutto il suo gruppo per l’inesauribile energia e impegno che pongono a favore della salvaguardia del mare, rivolgendosi in particolare alle nuove generazioni alle quali andrà l’eredità del nostro pianeta”.

Piero Fornasaro de Manzini, Presidente Yacht Club Adriaco – “Il nostro Club è orgoglioso di essere con il proprio guidone, insieme agli amici dello Yacht Club de Monaco, a bordo del maxi ARCA SGR. Una sfida che si fonda su una vera coesione di obiettivi, capacità sportive, tecniche ed umane tra una molteplicità di soggetti che Furio Benussi è riuscito, con la determinazione che lo contraddistingue, a catalizzare attorno al proprio Team: un modello e un progetto concreto, chiaro e sostenibile che non ha eguali nel panorama della vela italiana offshore.”

MAXI 100 ARCA SGR – SAILING SEASON 2021

CHALLENGE XXX MORO DI VENEZIA / 16 maggio (line honours)

151 MIGLIA / 30 maggio – 1 giugno

GENOVA SANREMO / 13 giugno

ROLEX GIRAGLIA / 16 giugno

PALERMO MONTECARLO / 21 – 26 agosto

MAXI YACHT ROLEX CUP / 5 – 11 settembre

TRIESTE – S. GIOVANNI – TRIESTE / 24 settembre

PORTOPICCOLO MAXI RACE / 1 – 2 ottobre

TROFEO BERNETTI / 3 ottobre

BARCOLANA / 10 ottobre

TRIESTE – VENEZIA / 14 ottobre

VENICE HOSPITALITY CHALLENGE / 16 ottobre

VELEZIANA / 17 ottobre

