TAG Heuer VELA Cup, tutti fermi nel mar libico. Bonaccia e mare piatto come l’olio.

Un imprevisto notturno che ha fatto sbarellare anche i migliori software di routing usati dagli esperti e ha rallentato tutte le barche in testa, specialmente quelle francesi, fino a ieri doninatrici della classifica, oggi in difficoltà.

Cosa è successo nella notte: a discapito delle previsioni, tutto il gruppo dei campioni si trova letteralmente impantanato in un area con soli venti leggeri all’orizzonte che non superano i 4 nodi. Mentre i campioni galleggiano in mezzo al mar libico in attesa di vento, ecco la beffa, attorno a loro a un centinaio di miglia, sia a nord sullo ionio che lungo le coste africane soffiano 15 nodi.

Beffati dalle previsioni nella notte le barche in testa hanno così tutte rallentato, e le rotte, prima tutte molto ravvicinate, hanno iniziato a separarsi… alla caccia del vento e di una strategia vincente.

Ci aspettavamo di svegliarci, abituati a velocità medie di 20 nodi, con alcune barche già nel mar di creta e invece… sono ancora tutti li.

Le barche che inseguono invece hanno trovato condizioni straordinarie, vedendo il gruppo in testa impantanarsi, hanno scelto di passare lungo le coste africane, e stanno recuperando centinaia di miglia.

La bonaccia sbarella dunque la classifica globale della TAG Heuer VELA Cup Med Odyssey, rimontano gli svizzeri con ben 3 barche nella top ten, fino a ieri dominata dai francesi. I 3 skipper elvetici, sfruttando l’esperienza delle condizioni di navigazione lacustri con venti deboli, recuperano decine di posizioni e troviamo oggi dal quarto al sesto posto le barche rastapit, Tipacheri e Buddha.

Restano in testa la Semillante e Nieulles, bandiera francese.

Ma il vero successo è la barca italiana falcon470 che con una strategia perfetta sale al 12esimo posto della classica globale (ieri era 18esimo).

Indiscusso primo della classifica italiana, è ormai il campione italiano più seguito, e lo abbiamo avuto anche nella nostra diretta giornaliera: lo seguono le barche feg, nicotnt e ziomario, a una distanza di sole 2 miglia.

Per loro sarà una lotta all ultima virata perchè in palio ci sono i tre premi più ambiti: l’orologio TAG Heuer Aquaracer, il telefono satellitare Garmin InReach e il giubbotto Graphene Murphy&Nye.

La bonaccia nel libico apre una opportunità unica per chi vorrà entrare in gara oggi, perchè inizierà la avventura della TAG Heuer VELA Cup Med Odyssey posizionandosi vicino alla fregata che si trova oggi sotto le baleari dove soffiano ben 16 nodi, situazione perfetta per puntare a scalare la classifica e ambire ai premi dei primi 30 in classifica italiana.

Oggi sarà una giornata decisiva e vedreno chi entrerà per primo nel mar di Creta dove ci aspettiamo un incremento dei venti già dal primo pomeriggio.

SEGUI LE NOSTRE DIRETTE TUTTI I GIORNI ALLE 13:00

COSA E’ LA TAG HEUER VELA CUP MED ODYSSEY

La TAG Heuer VELA Cup Med Odyssey è la più grande regata virtuale nella storia del Mediterraneo, 4.600 miglia a bordo di superbarche tutte uguali, di 100 piedi come il velocissimo Maxi Comanche, 50.000 concorrenti da ogni parte del mondo, tra cui grandi protagonisti della vela italiana e internazionale. Premi da capogiro per i primi classificati ma non solo. Non vi serve altro che un tablet, un pc o uno smartphone. Perché la TAG Heuer VELA Cup Med Odyssey è interamente online! Qui il tutorial per imparare a navigare “in digitale” e tutti i segreti della regata virtuale più importante del Mediterraneo.

COSA SERVE PER GIOCARE… GRATIS!

Si gioca dal Browser, dal Tablet o dallo Smartphone. Dal computer fisso non serve installazion, basta cliccare direttamente QUI. Su dispositivi smart, si gioca dalla App Virtual Regatta Offshore disponibile per Android e iPhone. Il gioco è lingua Italiana.

E’ GRATIS, basta registrarsi al gioco. Chi si registra con il form in calce, vedrà il proprio nome pubblicato sulla rivista cartacea tra i partecipanti della Tag Heuer VELA CUP Med Odyssey e potrà esser contattato durante le dirette giornaliere dell’evento.

Non è obbligatorio rimanere rimanere collegati, …. la barca continua a navigare da sola sulla rotta impostata anche quando sei disconnesso, e infine…

Premi incredibili!

ISCRIVITI SUBITO QUI!

PARTECIPA DA PROTAGONISTA ALLA PIU’ GRANDE REGATA VIRTUALE DEL MEDITERRANEO!

Ti sei perso il TUTORIAL? guardalo QUI

Il 15 maggio inizia la grande avventura: 4.600 miglia in Mediterraneo in solitario, decine di migliaia di iscritti, su barche velocissime di 100 piedi… Ti colleghi quando vuoi, la barca la manovri con il tuo device e quando non ci sei va da sola. Chiunque può partecipare, gratis. Benvenuto alla TAG Heuer VELA Cup Med Odyssey.

Se ti registri con questo form alla TAG Heuer VELA Cup Med Odyssey, oltre a concorrere agli oltre 50 premi in palio:

il tuo nome sarà pubblicato sul numero di luglio del Giornale della Vela nel grande reportage sulla THVC Med Odyssey

sul numero di luglio del Giornale della Vela nel grande reportage sulla THVC Med Odyssey puoi essere selezionato per partecipare alle dirette web con i nostri speaker dal 15 al 31 maggio

Nome* Cognome* Email* Telefono* Privacy*

Accetto la Accetto la Privacy Policy REGISTRATI



Fatto? Ora iscriviti subito alla TAG Heuer VELA Cup Med Odyssey!

[button title=”ISCRIVITI GRATIS” link=”https://www.virtualregatta.com/en/offshore-game/” target=”_blank” align=”center” icon=”” icon_position=”” color=”red” font_color=”” size=”4″ full_width=”” class=”” download=”” rel=”” onc