Dieci giorni all’inizio della TAG Heuer VELA Cup di Chiavari! TAG Heuer VELA Cup è il circuito di regate/veleggiate più grande d’Italia, organizzato dal Giornale della Vela per unire gli appassionati, su ogni genere di barca, nei posti più belli del nostro territorio. Il 5/6 giugno in uno dei golfi più belli d’Italia, decine di barche si confrontano in due regate/veleggiate con un percorso costiero affascinante, delimitato dalla penisola di Sestri Levante e la punta di Portofino, costeggiando l’ansa di Santa Margherita Ligure.

ISCRIVITI SUBITO

Vivi la TAG Heuer VELA Cup di Chiavari da assoluto protagonista: mandaci la tua foto su Instagram taggando @giornaledellavela e mettendo l’Hashtag #velacup, noi la ripubblicheremo nelle nostre stories, le foto più belle invece finiranno addirittura come post permanente nel nostro profilo Instagram!



La TAG Heuer Vela Cup è un’ottima occasione per tornare in barca. La formula è semplicissima: una competizione velica tra barche di ogni dimensione e foggia, senza limitazioni d’età, senza burocrazia ne complicazioni tecniche, con classifiche stilate in base alla lunghezza. Chi primo arriva, vince!

ISCRIVITI SUBITO

Vediamo alcuni numeri:

25.000 Appassionati coinvolti nel 2019

570 Barche iscritte tra tutte le tappe del circuito 2020

302 Premi alla TAG Heuer VELA Cup 2019

1 Vincitore assoluto che si aggiudica il trofeo Challenge

Come si svolge la VELA Cup di Chiavari?