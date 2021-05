The Ocean Race Europe: al via da Lorient con 12 equipaggi e un po’ d’Italia

Doveva essere questo l’anno del giro del mondo in equipaggio rinnovato nella formula e nel nome, adesso The Ocean Race, ma la pandemia ha cambiato le carte in tavola e l’organizzazione per questo 2021 ha riprogrammato la regata nella versione The Ocean Race Europe, con quattro tappe europee, partenza da Lorient il 29 maggio prossimo e arrivo a Genova (dove il 19 giugno avranno luogo le regate costiere).

La regata farà tappa, dopo Lorient, a Cascais, in Portogallo, poi ad Alicante in Spagna e infine arriverà nel capoluogo ligure. In regata ci saranno 7 VO65, i monotipi dell’ultima Volvo Ocean Race, e cinque Imoca 60 foiler di ultima generazione.

Nessun equipaggio italiano in regata, per quello che è diventato ormai quasi un “tormentone” irrisolto, ovvero vedere una barca col tricolore a poppa partecipare al giro del mondo in equipaggio, evento che manca ormai da molti anni.

GLI ITALIANI IN GARA

In compenso tra i velisti impegnati ci sarà in regata Giulio Bertelli, figlio di Patrizio, che occuperà il ruolo di timoniere e sail trimmer con Team Akzo Nobel. Francesca Bergamo invece, dopo l’esperienza in classi olimpiche e con i 69f, sarà a bordo di The Austrian Ocean Race Project come sail trimmer. La presenza di velisti italiani anche nelle ultime edizioni non è mancata, a conferma che non manca certo il materiale umano alla nostra comunità velica per potere competere.

I VO65 IN REGATA

Ambersail 2(LTU) skipper Rokas Milevičius (LTU)

The Austrian Ocean Race Project (AUT) skipper Gerwin Jansen (NED)

Mirpuri Foundation Racing Team (POR) skipper Yoann Richomme

Sailing Poland (POL) skipper Bouwe Bekking

Viva Mexico (MEX) skipper Erik Brockmann (MEX)

Team Childhood 1 (SWE / NED) skipper Simeon Tienpont (NED)

AkzoNobel Ocean Racing (NED) skipper Chris Nicholson (AUS)

GLI IMOCA 60

11th Hour Racing (USA) skipper Charlie Enright

CORUM L’Épargne voile (FRA) skipper Nicolas Troussel

LinkedOut (FRA) skipper Thomas Ruyant

Offshore Team Germany (GER) Robert Stanjek

Bureau Vallée (FRA) Louis Burton autour du monde

www.theoceanrace.com

