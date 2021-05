Qualità top a prezzi accessibili: il segreto di Montura è un supertessuto

Il segreto della nuova linea di abbigliamento tecnico Gargano 2.0 di Montura è il suo tessuto innovativo: ce lo siamo fatti raccontare da chi lo ha testato in ogni condizione

Si chiama Gargano 2.0 la nuova linea di abbigliamento tecnico di Montura per la barca ed è nata con un obiettivo ben preciso. Mantenere l’alta qualità che ha sempre distinto il marchio trentino a un prezzo più contenuto. Come ci sono riusciti?

TUTTI I SEGRETI DEL SUPERTESSUTO

Il segreto ce lo racconta Sergio Caramel, fortissimo velista e tester Montura: “Sia lo spraytop che la cerata e la salopette Gargano 2.0 sono realizzati in un tessuto innovativo a tre strati, che si chiama Prometeo ed è una valida alternativa al Gore-Tex Pro (che in realtà nasce per la montagna e non per la vela). Prometeo garantisce ottime prestazioni, impermeabilità e traspirabilità”.

Entrando nel dettaglio: “Il tessuto primario è in Nylon tre strati leggero, resistente, impermeabile e traspirante, laminato ad una speciale membrana poliuretanica rivestita da una barriera di policarbonato per conferire maggiore resistenza al sale. Il tessuto è trattato con idrorepellenti e con anti-UV ed è stato sviluppato espressamente per regate offshore ed oceaniche”.

Il tessuto secondario, invece, è in 3 strati natural stretch (170 g/mq), con esterno in poliestere. E’ accoppiato con un maglino in poliammide (mediante una laminazione a membrana poliuretanica impermeabile all’acqua), traspirante ed antivento.

“Per il resto”, prosegue Caramel, non sono cambiati i punti forti dei prodotti che ne garantiscono la vestibilità. Come ad esempio il cappuccio a scomparsa nella cerata e il collar in jersey con membrana esterna e finitura con neoprene inserito nel collo per maggior protezione. Oppure il sistema di cerniere zip impermeabilizzate che rende più facile indossare e togliere lo spraytop”.

Veniamo ai prezzi: la cerata Gargano 2.0 Jacket costa 369 euro, come la salopette. Lo spraytop ha un prezzo di 249 euro.

QUI TROVI LA CERATA GARGANO 2.0 JACKET

QUI TROVI LO SPRAYTOP

QUI TROVI LA SALOPETTE

PARTECIPA DA PROTAGONISTA ALLA PIU’ GRANDE REGATA VIRTUALE DEL MEDITERRANEO!

Il 15 maggio inizia la grande avventura: 4.600 miglia in Mediterraneo in solitario, decine di migliaia di iscritti, su barche velocissime di 100 piedi… Ti colleghi quando vuoi, la barca la manovri con il tuo device e quando non ci sei va da sola. Chiunque può partecipare, gratis. Benvenuto alla TAG Heuer VELA Cup Med Odyssey.

Se ti registri con questo form alla TAG Heuer VELA Cup Med Odyssey, oltre a concorrere agli oltre 50 premi in palio:

il tuo nome sarà pubblicato sul numero di luglio del Giornale della Vela nel grande reportage sulla THVC Med Odyssey

sul numero di luglio del Giornale della Vela nel grande reportage sulla THVC Med Odyssey puoi essere selezionato per partecipare alle dirette web con i nostri speaker dal 15 al 31 maggio

Nome* Cognome* Email* Telefono* Privacy*

Accetto la Accetto la Privacy Policy REGISTRATI



Fatto? Ora iscriviti subito alla TAG Heuer VELA Cup Med Odyssey!