È il momento di prenotare le vacanze (in barca) della prossima estate

L’estate si avvicina sempre più velocemente, ed è ormai il momento di prenotare le prossime vacanze. Perché non scegliere di passare le vacanze in barca? Relax, privacy, possibilità di raggiungere luoghi esclusivi e un mare bellissimo sono solo alcuni dei vantaggi di cui potrete godere scegliendo una vacanza in barca. Alla Milano Yachting Week vi proponiamo gli itinerari studiati dai migliori charter del Mediterraneo, e in particolare oggi vi parliamo di 43° Parallelo, un charter con base in Toscana e una flotta composta da bellissimi yacht Jeanneau.

Il punto di partenza migliore per scoprire Elba, Corsica e Sardegna

Dalla Marina di Scarlino, la base di imbarco di 43° Parallelo, partono tutti gli itinerari pensati appositamente per rilassarsi e divertirsi nel Mediterraneo. Da qui potrete salpare alla volta dell’Isola d’Elba, della Corsica, e ancora Sardegna, Isola del Giglio, Giannutri, Capraia e tantissimi altri luoghi magici che il nostro mare ospita. La barca dei vostri sogni può essere vostra per qualche giorno, e cullarvi tra le onde accompagnandovi per tutta la durata dell’estate, diventando la casa galleggiante delle vostre vacanze.

La flotta Jeanneau di 43° Parallelo & le proposte di itinerario

Se sceglierete una vacanza targata 43° Parallelo, gli yacht Jeanneau saranno pronti ad accogliervi. Tra i bellissimi esemplari a vostra disposizione troviamo ad esempio il Sun Odyssey 519, una spaziosa barca a vela che può ospitare molti ospiti nelle sue 5 cabine, oppure il Sun Odyssey 319, yacht dalle dimensioni più contenute per chi desidera avere maggiore privacy a bordo.

1. Itinerario Relax – 1 settimana

Una settimana per scoprire l’Isola d’Elba e l’Isola di Capraia, fermandosi a Porto Azzurro, Marina di Campo e Marciana Marina. La barca che abbiamo scelto di consigliarvi per questo itinerario è Moké, un Sun Odyssey 319: un perfetto cruiser familiare.

2. Itinerario Relax – 2 settimane

Questo itinerario di 2 settimane è pensato per chi intende scoprire il meglio della Corsica del Nord, toccando però tutte le spiagge migliori dell’Arcipelago Toscano. Dal Giglio a Giannutri, passando per Capraia, l’itinerario da e per l’isola francese vede diverse imperdibili tappe. La barca consigliata è Kende, un Sun Odyssey 349 che colpisce per la purezza delle sue linee.

3. Itinerario Intermediate – 1 settimana

Una settimana dedicata all’Arcipelago Toscano. Buona parte della settimana è dedicata alla scoperta dell’Isola d’Elba, ma si esplorano anche l’Isola del Giglio e le Formiche di Grosseto. A bordo di Mira, un Sun Odyssey 419 molto facile da manovrare, sarete coccolati in mezzo a spiagge fantastiche.

4. Itinerario Advanced – 2 settimane

Questo itinerario è dedicato alla Corsica, che si circumnavigherà nel giro di 2 settimane toccando Bonifacio a Sud e Saint Florent a Nord, ma prevede anche dei passaggi a Giannutri, al Giglio e all’Isola d’Elba. Per questo itinerario abbiamo scelto di consigliare Mamiwata II, un Sun Odyssey 519 disegnato dal famoso architetto Philippe Briand.

Contattate direttamente 43° Parallelo Charter

Se volete scoprire gli itinerari nel dettaglio cliccate qui per visitare lo stand di 43° Parallelo. Potrete anche parlare direttamente con un responsabile o magari prenotare subito la vostra vacanza con indubbi vantaggi economici tramite una mail, nello stand trovate i pulsanti per attivare il contatto con un click.