Quali sono le maggiori cause di incidenti in barca. Quest’estate occhi aperti

Quali sono le principali cause di incidente in mare? Secondo un’analisi delle sinistrosità, relative al 2020, condotta dai periti di STB Italia, le due cause principali sono collisioni in mare (non a caso pochi giorni fa a seguito di una collisione è affondato il Salona 37 Le Pelican) e incagli. Ora che siamo alle porte della stagione nautica 2021, ecco una panoramica per sapere a cosa fare maggiormente attenzione.

Incidenti barca: collisioni e incagli ai primi posti

Su un campione di 365 sinistri presi in esame per il 2020, secondo il rapporto condiviso da STB Italia le cause principali di incidente sono:

TIPOLOGIA SINISTRO

AFFONDAMENTI: 11

DANNI DA CATTIVO TEMPO: 43

COLLISIONI: 131

DANNI MOTORI: 14

DANNI IN CANTIERE E DA TRASPORTO: 10

FULMINI: 8

FURTO: 7

INCENDIO: 2

URTO BANCHINA: 20

INCAGLIO IN NAVIGAZIONE: 87

ALTRO: 32

In base a questi dati si possono fare alcune considerazioni. La prima è che le collisioni e l’incaglio sono le cause più frequenti. Molto spesso queste sono causate da distrazioni durante la navigazione. Nel 2021, anno in cui moltissimi neofiti andranno per mare per la prima volta, sarà fondamentale tenere alta la concentrazione il più possibile.

Altri tipi di incidente, piuttosto frequenti, sono relativi a urti in banchina e danni da cattivo tempo. In calo furti e incendi, probabilmente anche grazie alla maggior tecnologia che consente di tenere sempre sotto controllo l’imbarcazione.

STB segnala anche quanto siano basse le percentuali per danni a motori. Secondo i periti di STB questo indica una maggior affidabilità dei motori e una maggior cura nelle manutenzioni.

