Queste luci di navigazione sono la scelta giusta per la tua barca

Compattezza, luminosità, bassi consumi. Sono queste le caratteristiche che rendono le nuove luci di navigazione Micro Led di Lalizas una scelta ideale per la vostra barca, essenziale per prevenire collisioni notturne e in caso di visibilità ridotta. Non a caso la prestigiosa rivista Boating Industry Magazine ha eletto queste luci tra i migliori prodotti del 2021.

LA GAMMA DI LUCI DI NAVIGAZIONE MICRO LED

La gamma comprende le luci di babordo & tribordo così come il fanale di poppa, che rappresentano un’importante aggiunta alla vasta gamma di luci di navigazione Lalizas.

Queste luci possono essere utilizzate su barche fino a 12 m. Sono state progettate in modo tale da offrire una grande qualità senza compromettere l’estetica della barca. I loro materiali sono stati accuratamente selezionati al fine di creare un prodotto duraturo nel tempo, in grado di resistere a tutte le condizioni atmosferiche marine. Inoltre, sono disponibili in diversi colori e in diversi tipi di installazione e fissaggio.

Le luci di tribordo e di babordo Micro Led 12 sono realizzate con alloggiamento ASA bianco e lenti in PVC infrangibili e sono impermeabili, resistenti alla corrosione, amagnetiche e certificate CE. Disponibili nei colori bianco, nero e cromo per quanto riguarda il corpo, e possono essere fissate sia con viti che con silicone, in base al codice prodotto che sceglierai in base alle tue esigenze e al tuo stile.

La luce di poppa presenta anche un design innovativo. È certificata CE, realizzata in tubo di alluminio anodizzato con lente in policarbonato e base in nylon rinforzato con fibra di vetro. Disponibile in due diversi colori (nero, grigio), viene fornita con base pieghevole o nella versione presa spina, e in due diverse lunghezze.

