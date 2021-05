Visita il Salone Nautico di Venezia (e la Biennale) con la tua barca. L’ormeggio non lo paghi

Visita il Salone Nautico di Venezia e la Biennale di Architettura con la tua barca. L’ormeggio non lo paghi. Ecco come fare.

Il Salone Nautico Venezia 2021 si svolge dal 29 maggio al 6 giugno 2021, in concomitanza con la Biennale di Architettura.

I diportisti che prenoteranno la visita del Salone raggiungendo Venezia con il proprio natante, imbarcazione o nave da diporto, da 5 a 70 metri, saranno ospitati presso il Venezia Certosa Marina a spese dell’organizzazione per le prime tre notti di ormeggio, saranno omaggiati del biglietto d’ingresso e potranno raggiungere il Salone, col vaporetto o la navetta della Certosa, in pochi minuti.

Il boatshow si svolge in 9 giorni, da sabato 29 maggio fino a domenica 6 giugno 2021 con orario 10.00 – 20.00. I visitatori non solo potranno ammirare più di 220 barche di oltre 160 espositori, ma anche le spettacolari strutture dell’Arsenale che ospitano nello stesso periodo la Biennale di Architettura intitolata HOW WILL WE LIVE TOGETHER? e dedicata all’esplorazione degli scenari futuri di convivenza.

Il Salone Nautico Venezia è un appuntamento che, insieme alla Biennale di Architettura e alla riapertura delle istituzioni museali e culturali, accompagna la ripartenza di Venezia e dell’Italia. La manifestazione suggella l’importanza della nautica e dell’economia del mare per la città e costituisce un’occasione imperdibile per visitare Venezia e la laguna nella migliore stagione dell’anno.

Alla Certosa i diportisti troveranno tutti i 400 ormeggi rinnovati, un’offerta enogastronomica d’eccezione grazie al nuovo ristorante panoramico Alajmo Hostaria in Certosa e i punti ristoro e picnic distribuiti nel grande parco, le residenze con vista sulla laguna e tutti i servizi portuali complementari: il cantiere navale che garantisce l’assistenza tecnica con carpenteria ed officina per impianti e motori, attrezzature per la movimentazione e il rimessaggio, una veleria/tappezzeria e un negozio di ricambi e accessori (shipchandler).

Il porto è attrezzato per ormeggiare in sicurezza unità oltre i 70m di lunghezza e 6 metri di pescaggio. Lo specchio acqueo è ridossato dalle perturbazioni da ogni direzione, non soggetto a moto ondoso né all’alta marea ed assicura una facile accessibilità in ogni stagione e condizione meteo-marina. Personale qualificato fornisce assistenza e sorveglianza 24h/24, 7 giorni su 7.

Venezia Certosa Marina è il porto turistico col più ampio e pregiato parco naturalistico del mondo. Immerso nel verde dell’isola della Certosa, attiguo al centro di Venezia e baricentrico nella laguna, dotato dei requisiti richiesti per la classificazione di “Marina Resort” offre ormeggio e servizi portuali complementari ad ogni unità navale, dal natante al superyacht.

Anche grazie ad una serie di importanti interventi, soprattutto finalizzati al contenimento dell’impatto ambientale ed al servizio agli ospiti, il marina è stato insignito per il terzo anno consecutivo della Bandiera Blu FEE per gli approdi turistici ed ha recentemente ottenuto la certificazione MaRina Excellence per la qualità delle infrastrutture e dei servizi portuali e ricettivi.

Il Venezia Certosa Marina è l’attività trainante il programma di rigenerazione urbana della Certosa, recentemente recuperata dall’abbandono ed integrata al tessuto urbano della città ed all’ambiente della laguna, prossima al mare aperto ed agli stabilimenti balneari, collegata dal servizio pubblico di linea, punto di partenza per escursioni lagunari luogo per lo svago ed il tempo libero di residenti e visitatori. L’isola è sede di eventi sportivi e culturali ed è una destinazione emblematica del turismo sostenibile.

Prenotazioni dell’ormeggio e dei biglietti all’indirizzo mail: marina@ventodivenezia.it

telefono +39 041 5208588;

Informazioni marina.ventodivenezia.it

