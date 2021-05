Meno due settimane alla TAG Heuer VELA Cup di Chiavari! E intanto in Sicilia…

Fervono intanto i preparativi per la seconda tappa della VELA Cup. Nella stupenda Sicilia, davanti alle Eolie che sono a poche miglia, sabato 19 e domenica 20 giugno, va in scena la TAG Heuer Vela Cup di Capo d’Orlando. L’inizio dell’estate è il periodo più dolce e affascinante per l’isola, il clima è perfetto e non è ancora assediata dal turismo agostano.

La sede è perfetta, il Marina di Capo D’Orlando è situato in una posizione unica, a pochi passi dal delizioso paese e da incantevoli spiagge. Il Marina offre alle barche forestiere, che vengono da “fuori” ormeggio gratuito. Un’ottima idea è quella di sfruttare Capo D’Orlando come base di partenza per una visita, in un periodo meno affolato, le isole Eolie. La costa sicilia- na non è da meno, Cefalù è a poche miglia! La regata si svolge su di un percorso costiero affascinante e non dura più di quattro ore.

