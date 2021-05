Torna la grande vela alle Eolie! Tutto pronto per l’Eolian Cup

L’arcipelago eoliano si prepara ad accogliere nuovamente importanti manifestazioni di vela d’altura.

TORNA LA GRANDE VELA ALLE EOLIE

Oltre alla ROUND AEOLIAN RACE, la regata off-shore di circa 140 miglia che si snoda tra tutte e 7 le Isole Eolie con partenza e arrivo a Capo d’Orlando, in programma a fine settembre, è stata inserita nel calendario nazionale la EOLIAN CUP – Trofeo Salina, che si svolgerà con base presso l’Isola di Salina dal 3 al 5 giugno.

La EOLIAN CUP, organizzata con il patrocinio del Comune di S. Marina Salina, prevede 3 intensi giorni di regate con percorsi su boe e costieri, compresi tra le isole Eolie di Salina, Lipari e Panarea.

Il Circolo organizzatore Yacht Club Capo d’Orlando, in considerazione della favorevole evoluzione della Emergenza Covid sta lavorando intensamente per programmare ogni dettaglio della manifestazione che dovrebbe registrare la partecipazione di almeno 25 equipaggi provenienti da Sicilia e Calabria, pronti a tornare in acqua dopo la forzata sosta dell’ultimo anno.

E’ già disponibile invece il Prebando di regata della ROUND AEOLIAN RACE, giunta quest’anno alla sua 3^ edizione. Per l’edizione 2021, allo scopo di incrementare le presenze già registrate lo scorso anno, il Comitato Organizzatore ha avviato in contatti con le varie associazioni di classe, tra cui quelle dei Multiscafi e dei Maxi Yachts, evidenziando agli armatori le utilità di un eventuale abbinamento con la partecipazione alla Rolex Middle Sea Race, che partirà da Malta il 23 ottobre. Obiettivo del 2021, il superamento dei 40 partecipanti.

Per informazioni:

EOLIAN CUP: http://www.ycco.it/eoliancup.htm

ROUND AEOLIAN RACE : www.roundaeolianrace.it

PARTECIPA DA PROTAGONISTA ALLA PIU’ GRANDE REGATA VIRTUALE DEL MEDITERRANEO!

Il 15 maggio inizia la grande avventura: 4.600 miglia in Mediterraneo in solitario, decine di migliaia di iscritti, su barche velocissime di 100 piedi… Ti colleghi quando vuoi, la barca la manovri con il tuo device e quando non ci sei va da sola. Chiunque può partecipare, gratis. Benvenuto alla TAG Heuer VELA Cup Med Odyssey.

Se ti registri con questo form alla TAG Heuer VELA Cup Med Odyssey, oltre a concorrere agli oltre 50 premi in palio:

il tuo nome sarà pubblicato sul numero di luglio del Giornale della Vela nel grande reportage sulla THVC Med Odyssey

sul numero di luglio del Giornale della Vela nel grande reportage sulla THVC Med Odyssey puoi essere selezionato per partecipare alle dirette web con i nostri speaker dal 15 al 31 maggio

Nome* Cognome* Email* Telefono* Privacy*

Accetto la Accetto la Privacy Policy REGISTRATI



Fatto? Ora iscriviti subito alla TAG Heuer VELA Cup Med Odyssey!