Banque Populaire XI supera i 40 nodi al primo test. VIDEO

Banque Populaire XI è il nuovo maxi trimarano di 32 metri con il quale Armel Le Cleac’h cercherà di migliorare il tempo sul giro del mondo, navigando in solitario intorno al globo e sfidando il primato che in questo momento è di François Gabart.

Il “Mostro” dotato di foil è sceso in acqua per i primi test in mare, e le impressioni dell’equipaggio che ha accompagnato Le Cleac’h in questa prima uscita, prima di dedicarsi alle navigazioni in solitaria, sono state positive. Banque Populaire ha infatti raggiunto, come ci vede nel video sotto, anche i 40 nodi di velocità. L’obiettivo di Le Cleac’h è raggiungere non solo performance elevate, ma anche un’alta affidabilità del mezzo per navigare sui foil in Oceano.

